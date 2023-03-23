Cevizlibağ tramvay durağında bir şahıs tramvayın altına sıkıştı | Video
İstanbul’da Cevizlibağ tramvay durağında karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir şahıs, tramvayın altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılırken şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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