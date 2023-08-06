Video Yaşam Çevredekilere aldırış etmeden böyle drift attı | Video
Çevredekilere aldırış etmeden böyle drift attı | Video

Çevredekilere aldırış etmeden böyle drift attı | Video

06.08.2023 | 10:02

Bursa’da bir otomobil sürücüsü Şahin marka aracıyla dakikalarca drift atarak çevredekileri bezdirdi. Trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü hem çevredekileri, hem de diğer sürücüleri isyan ettirdi. Kimseyi umursamayan trafik magandası vatandaşların kamerasına yansırken, sürücünün yanlayarak dönmesine kimse akıl sır erdiremedi veremedi.

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