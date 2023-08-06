Çevredekilere aldırış etmeden böyle drift attı | Video 06.08.2023 | 10:02 Bursa’da bir otomobil sürücüsü Şahin marka aracıyla dakikalarca drift atarak çevredekileri bezdirdi. Trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar vatandaşların kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü hem çevredekileri, hem de diğer sürücüleri isyan ettirdi. Kimseyi umursamayan trafik magandası vatandaşların kamerasına yansırken, sürücünün yanlayarak dönmesine kimse akıl sır erdiremedi veremedi.