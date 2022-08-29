Çevredekilere dehşeti yaşattılar: Silivri'de silahlı kavga kamerada | Video

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Silivri'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda bir kişi kafasına aldığı taş darbesiyle yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Silivri'de yaşanan olay güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.