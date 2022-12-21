Çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen şahıs tartıştığı adamı böyle bıçakladı | Video

Esenler'de çevreyi rahatsız ettiği öne sürülen kişi, tartıştığı adamı bıçakladı. Yaralı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet anı kameraya yansıdı.

Olay 16 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çevreyi rahatsız eden S.G ile M.O isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bitmesinin ardından ardından taraflar aynı gün sokakta karşılaştı. Bu kez çıkan tartışmada S.G. belinden çıkardığı bıçakla M.O.'ya saldırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, M.O ise yaralandı. Karnından bıçakla yaralanan talihsiz adan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu belirlenen şüpheli "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET KAMERAYA YANSIDI

Cinayet anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde yol kenarında bekleyen saldırganın, M.O ile tartıştığı ardından belinden çıkardığı bıçakla talihsiz adamı yaralayarak kaçtığı görülüyor.