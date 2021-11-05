Ceyhan Nehri'nde köpük tedirginliği

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ADANA'da Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde görülen köpürme tedirginliğe neden oldu.
Yüreğir ilçesi Herekli Mahallesi'ndeki köprünün altındaki kayalıklardan geçen Ceyhan Nehri'nde olağan köpürmenin dışında, kimyasal atıkların neden olduğu düşünülen köpükler görüldü. Köpüğün bazı bölgelerde kayalıklara tutunması, akıntıyla ilerlerken kaybolmaması dikkat çekti. Çevredeki vatandaşlar, yakınlarda bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaların atıkları nedeniyle zaman zaman nehirde bu durumun görüldüğünü aktardı. Nehir suyundan numune alınarak analize gönderilmesini isteyen vatandaşlar, bölgede tarım ve hayvancılık yaptıkları için tedirgin olduklarını, kirliliğe karşı tedbir alınması gerektiğine dikkat çektiler.