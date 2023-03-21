Ceyhan'da 'Dündarlar' suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama | Video
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 'Dündarlar' adlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i tutuklandı. Bir şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtilirken, bir kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Savcılığın yakalama kararı çıkardığı 16 şüphelinin adresine önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 9 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız pompalı av tüfeği ile silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan 15 şüpheliden 14'ü bugün adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, savcılığın sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ederken, adresinde bulunamayan firari konumdaki bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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