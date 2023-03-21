Video Yaşam Ceyhan'da 'Dündarlar' suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama | Video
Ceyhan'da 'Dündarlar' suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama | Video

Ceyhan'da 'Dündarlar' suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama | Video

21.03.2023 | 08:59

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 'Dündarlar' adlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i tutuklandı. Bir şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtilirken, bir kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu ilçede 'Dündarlar' adlı çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti. Haksız menfaat sağlamak amacıyla vatandaşlara baskı yapmak, silahlanmaya çalışmak, ilçe genelinde meydana gelen ateşli silah ile kasten adam öldürme ve kasten yaralama olaylarını gerçekleştirmek suçlarını gerçekleştirdiği tespit edilen örgüte üye olduğu 16 şüpheli saptandı.

Savcılığın yakalama kararı çıkardığı 16 şüphelinin adresine önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 9 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız pompalı av tüfeği ile silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan 15 şüpheliden 14'ü bugün adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, savcılığın sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ederken, adresinde bulunamayan firari konumdaki bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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