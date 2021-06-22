Ceylan babası! Anne şefkatiyle elleriyle besliyor

Nesli tükenme tehlikesiyle ile karşı karşıya bulunan Hatay dağ ceylanları, 2014'te Hatay Kırıkhan'da kurulan Dağ Ceylanı Üretim Merkezi sayesinde şimdilik kurtuldu. Merkezdeki çalışmalar sayesinde dağ ceylanları sayısında büyük bir artış sağlanırken narin dağ ceylanlarının salgın hastalık ve yaralanma gibi tehlikelere karşı neslin devamlılığı sağlandı.