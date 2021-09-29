Video Yaşam Ceza yazılan taksi sürücüsünden pişkin cevap: "Ben o parayı bir günde kazanıyorum. Öderim" | Video

Ceza yazılan taksi sürücüsünden pişkin cevap: "Ben o parayı bir günde kazanıyorum. Öderim" | Video

Ceza yazılan taksi sürücüsünden pişkin cevap:
29.09.2021 | 12:50

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Fatih’te Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yolcu seçen 4 taksi sürücüsünün aracı 10 güne kadar trafikten men edilirken, taksimetre açmayan sürücülere 652 lira cezai işlem uygulandı. Taksimetre açmadığı tespit edilen bir sürücüsü ise yazılan ceza sonrası pişkinlikle ‘ Bir günde kazanıyorum o parayı öderim’ dedi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Taksi Denetimleri Genelgesi' sonrası İstanbul genelinde birçok noktada taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Fatih'te yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve eksik evrakları bulunan taksi sürücülerine ceza yazıldı. Yapılan denetimde 4 taksi sürücüsü yolcu seçtiği gerekçesiyle aracı 10 güne kadar trafikten men edilirken, diğer bir sürücüye ise taksimetre açmadığı gerekçesiyle 652 TL cezai işlem uygulandı.

TAKSİCİDEN PİŞKİN CEVAP: ' BİR GÜNDE BEN KAZANIYORUM O PARAYI. ÖDERİM'
Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih'te taksicilere yönelik yapılan denetimde bir taksi sürücüsünün yolcu seçtiği ve taksimetre açmadığı tespit edildi. Ekipler tarafından cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü ise kendisine ceza yazıldığı esnada görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

Yazılan ceza sonrası aracına binen taksi sürücüsü muhabirin ne kadar ceza yediniz sorusuna pişkinlikle, 'Bir günde ben kazanıyorum o parayı, öderim' şeklinde cevap verdi.

Öte yandan kent genelinde taksilere yönelik yapılan denetimlerin gün içerisinde devam edeceği öğrenildi.

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