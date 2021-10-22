Ceza yememek için 'kalp hastasıyım' dedi | Video

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Aydın’ın Efeler ilçesinde trafik ekiplerinin denetimine takılan bir sürücü, ceza yememek için uzun süre direndi. Emniyet kemeri takmayan sürücü ceza yememek için kalp hastası olduğunu ileri sürdü.
Vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanması için Aydın genelinde trafik denetimleri aralıksız devam ederken, gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayanlar ceza yemekten kaçamadı. Bu kapsamda merkez ilçe Efeler'de gerçekleştirilen trafik denetimlerine takılan bir sürücü ise ceza yememek için her şeyi denedi. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen araç sürücüsü F.K., sağlık sorunlarını gerekçe göstererek emniyet kemeri takmadığını belirtti. Kalp hastası olduğunu ve kemerin kendisini sıktığı için takamadığını ifade eden sürücü F.K., ceza yemekten kaçamazken, elindeki eşyalarını yere fırlatarak tepki gösterdi.
"60 ARAÇ DENETLENDİ"
Efeler'de trafiğin yoğun olduğu çeşitli bölgelerde denetimler gerçekleştiren trafik ekipleri, yaklaşık 4 saat süren denetimlerde 60 aracı denetledi. Seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve motor kullanırken kask kullanmamak gibi kurallara uymadığı tespit edilen 41 araç sürücüleri ise ceza yemekten kaçamadı. Yapılan 4 saatlik denetimlerde kurallara uymayan sürücülere toplamda 10 bin 938 TL idari para cezası uygulandı.