Ceza yiyen otobüsteki görevliden gazetecilere pişkin cevap: "Kasıtlı takmadım, sana ne?" | Video

İstanbul'da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda denetim yapıldı. Denetim esnasında kış lastiği bulunmayan bir otobüs sürücüsüne bin 152 lira para cezası uygulandı. Kış lastiği olmadığı için ceza yiyen ve hırsını basın mensuplarından çıkaran otobüsteki bir görevli, gazetecinin araçta yolcular var sorusu üzerine ‘Kasıtlı takmadım, sana ne?’ şeklinde pişkinlikle cevap verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların lastiklerini kontrol etti. Polis ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için otobüslerde takılı olan lastiklerin kış lastiği olup olmadığına baktı. Kumpas aleti ile lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü. Lastikte kaplama bulunan ve diş derinliği 4 mm'den az olan lastiklerin takılı olduğu araçlar denetimden geçemedi. Denetimlerde kış lastiği bulunmayan bir otobüs sürücüsüne Bin 152 lira para cezası uygulandı. Otobüs, içinde bulunan yolcularla birlikte istasyona geri gönderilirken, denetimler esnasında ceza yiyerek sinirlenen görevli hırsını basın mensuplarına tepki göstererek çıkardı. Otobüsteki görevli daha sonra gazetecilerin araçta yolcular var sorusu üzerine "Kasıtlı takmadım, sana ne?" şeklinde pişkinlikle cevap verdi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ İÇİN ÖNEMLİ"

Coşkun Altınlar, denetimlerin önemli olduğunu ifade ederek, "Güzel bir uygulama yolcu ve bizim can güvenliğimiz için bugünden itibaren başladı, kış lastikleri yağmurda ve karda diğerlerine göre güvenli. Herkese kazasız belasız hayırlı yolculuklar dilerim" dedi.

Öte yandan gün içerisinde otobüslere yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.