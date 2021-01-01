Cezaevinden izinli çıkan 'Uyuşturucu Baronu' sahte kimlikle kaçmak isterken havalimanında yakalandı | Video

Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkan ve “Uluslararası Uyuşturucu Baronu” olduğu ifade edilen Orhan Ü., sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkan ve "Uluslararası Uyuşturucu Baronu" olduğu ifade edilen Orhan Ü., sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Uluslararası Uyuşturucu Baronu" olduğu iddia edilen ve yurt dışına kaçmayı hedeflediği tespit edilen Orhan Ü.'yü yakaladı. İddialara göre; cezaevinde tutuklu bulunan Orhan Ü., Koronavirüs salgını kapsamında izinli olarak cezaevinden çıktı.



Geçmişte de yurt içi ve yurt dışına sahte kimlik ve pasaportlarla uçuşlar yaptığı tespit edilen Orhan Ü.'nün aynı yöntemi kullanarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş gerçekleştireceğini tespit eden İstanbul Polisi, Orhan Ü.'yü gözaltına aldı. Orhan Ü.'nün üzerinden başka bir kişinin adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Orhan Ü., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.