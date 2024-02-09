Video Yaşam Cezaevinden izinli çıktı, 4 camide namaz kılar gibi yapıp hırsızlık yaptı | Video
Cezaevinden izinli çıktı, 4 camide namaz kılar gibi yapıp hırsızlık yaptı | Video

Cezaevinden izinli çıktı, 4 camide namaz kılar gibi yapıp hırsızlık yaptı | Video

09.02.2024 | 14:10

Cezaevinden izinli çıkıp camilere musallat olan pişkin hırsız, 4 camiden hırsızlık yaptı. Cami hırsızı adliye girişinde gazetecilere saldırdı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Şubat'ta Sivas kent merkezinde bulunan 4 farklı camide gerçekleşti. Yapılan incelemede hırsızlıkları, Sivas Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkan R.K. adlı kişinin gerçekleştirdiği anlaşıldı. Cami cemaati gibi camilere giren R.K., cemaatinin askılıkta asılı olan montlarından cüzdan ve telefonlarını çaldı. Şahsın camiye gelerek arkada saf tuttuğu ve namaz kılar gibi yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. R.K.'nın ayrıca Tarhana Camii din görevlisinin otomobilini çaldığı anlaşıldı.

GAZETECİLERE KÜFÜR EDEREK TEKME SAVURDU
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek hırsıza ulaştı. Çalınan otomobili park ederek kaçmaya çalışan R.K. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, adliyeye sevki esnasında kendisi görüntüleyen gazetecilere küfür ederek tekme savurdu. R.K. tutuklanarak izinli çıktığı cezaevine yeniden gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 33 obje ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı | Video 00:19
Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 33 obje ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı | Video 09.02.2024 | 14:55
5 Milyar Lira toplamıştı! Paralar nerede? sorusuna Sedat Ocakçı cevap verdi | Video 04:39
5 Milyar Lira toplamıştı! "Paralar nerede?" sorusuna Sedat Ocakçı cevap verdi | Video 09.02.2024 | 15:08
350 bin liralık sahte altın dolandırıcısı yakayı ele verdi! O anlar kamerada | Video 03:17
350 bin liralık sahte altın dolandırıcısı yakayı ele verdi! O anlar kamerada | Video 09.02.2024 | 15:19
Irak’ta silahlı faaliyetlerde yer alan DEAŞ üyesi Kırıkkale’de yakalandı | Video 01:08
Irak'ta silahlı faaliyetlerde yer alan DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı | Video 09.02.2024 | 14:55
Sultanahmet’te tramvay yayaya çarptı! | Video 00:31
Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı! | Video 09.02.2024 | 14:43
Samsun polisi göçmen kaçakçısını Sakız Adası’na kaçarken yakaladı | Video 01:44
Samsun polisi göçmen kaçakçısını Sakız Adası'na kaçarken yakaladı | Video 09.02.2024 | 14:10
Kağıthane’de Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar | Video 02:38
Kağıthane'de Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar | Video 09.02.2024 | 14:10
Beylikdüzü’nde aynı iş yerine ikinci kez silahlı saldırı! Otomatik silahla taradılar | Video 03:41
Beylikdüzü'nde aynı iş yerine ikinci kez silahlı saldırı! Otomatik silahla taradılar | Video 09.02.2024 | 13:26
Cezaevinden izinli çıktı, 4 camide namaz kılar gibi yapıp hırsızlık yaptı | Video 01:57
Cezaevinden izinli çıktı, 4 camide namaz kılar gibi yapıp hırsızlık yaptı | Video 09.02.2024 | 14:10
Erzurum’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:50
Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 09.02.2024 | 14:09
Kağıthane’de korku dolu anlar kamerada: Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar | Video 02:38
Kağıthane'de korku dolu anlar kamerada: Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar | Video 09.02.2024 | 14:03
Elazığ’da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:09
Elazığ'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 09.02.2024 | 13:27
Öldürülen Ramazan Pişkin’in avukatından açıklama | Video 06:01
Öldürülen Ramazan Pişkin’in avukatından açıklama | Video 09.02.2024 | 13:08
Zam isteyip kiracısını çatalla yaralayan ev sahibine 7 yıl hapis | Video 08:45
Zam isteyip kiracısını çatalla yaralayan ev sahibine 7 yıl hapis | Video 09.02.2024 | 13:04
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi dur dedi | Video 01:37
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi | Video 09.02.2024 | 12:21
Pazarcı esnafı ile vatandaş yumruklu sopalı kavga kamerada | Video 00:34
Pazarcı esnafı ile vatandaş yumruklu sopalı kavga kamerada | Video 09.02.2024 | 12:21
3 evi soyan suç makinesi hırsız böyle yakalandı | Video 01:32
3 evi soyan suç makinesi hırsız böyle yakalandı | Video 09.02.2024 | 12:21
9 yaşındaki Harun’un bağırsağından 13 mıknatıs çıkarıldı | Video 06:37
9 yaşındaki Harun'un bağırsağından 13 mıknatıs çıkarıldı | Video 09.02.2024 | 12:22
Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:35
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 09.02.2024 | 11:56
Adana’da “NARKOGÜÇ-48” operasyonunda: 16 gözaltı | Video 00:40
Adana’da “NARKOGÜÇ-48” operasyonunda: 16 gözaltı | Video 09.02.2024 | 11:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA