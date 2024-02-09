Cezaevinden izinli çıktı, 4 camide namaz kılar gibi yapıp hırsızlık yaptı | Video 09.02.2024 | 14:10 Cezaevinden izinli çıkıp camilere musallat olan pişkin hırsız, 4 camiden hırsızlık yaptı. Cami hırsızı adliye girişinde gazetecilere saldırdı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Şubat'ta Sivas kent merkezinde bulunan 4 farklı camide gerçekleşti. Yapılan incelemede hırsızlıkları, Sivas Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkan R.K. adlı kişinin gerçekleştirdiği anlaşıldı. Cami cemaati gibi camilere giren R.K., cemaatinin askılıkta asılı olan montlarından cüzdan ve telefonlarını çaldı. Şahsın camiye gelerek arkada saf tuttuğu ve namaz kılar gibi yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. R.K.'nın ayrıca Tarhana Camii din görevlisinin otomobilini çaldığı anlaşıldı.

GAZETECİLERE KÜFÜR EDEREK TEKME SAVURDU

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek hırsıza ulaştı. Çalınan otomobili park ederek kaçmaya çalışan R.K. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, adliyeye sevki esnasında kendisi görüntüleyen gazetecilere küfür ederek tekme savurdu. R.K. tutuklanarak izinli çıktığı cezaevine yeniden gönderildi.