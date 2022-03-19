Cezaevinden yönetilen çeteye operasyon

İstanbul’da tehdit ve yağma suçlarına karışan ve cezaevinden yönetildiği iddia edilen bir çete, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından ikinci defa çökertildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde Mahşuk T. liderliğinde bir çeteye ikinci dalga operasyon düzenledi. 30 Kasım 2021 tarihinde söz konusu çeteye düzenlenen ilk eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınmış, 25 şüpheli tutuklanmış, diğer üç şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakılmıştı. Söz konusu ilk operasyondan sonra cezaevinden yönetildiği iddia edilen çetenin başka üyelerinin eylemlerine devam ettikleri, yağma ve tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi. 12 çete üyesinin daha açık kimlikleri tespit edildi. İstanbul merkezli olarak İstanbul, Edirne ve Diyarbakır'da çeteye yönelik eş zamanlı ikinci operasyon yapıldı. 12 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda sekiz mermi ve 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.