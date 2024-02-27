Cezaevlerindeki örgüt mensuplarına finansal destek sağlayanlara operasyon: 15 gözaltı | Video
Cezaevlerindeki örgüt mensuplarına 2016'dan beri para yatırdıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen 15 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
15 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şahısların cezaevindeki örgüt üyeleriyle yaptıkları haberleşme ve mektuplaşma tarzında dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ve çeşitli örgütsel dokümanlar, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 25 fişek ele geçirildi. Diğer şüphelinin yakalaması yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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