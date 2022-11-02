Cezaya doymayan alkollü sürücü: "Alışmışım ben ceza yemeye, 4 araba bağışladım ama bir daha durmam" | Video
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Tekirdağ Çorlu’da uygulama noktasına giren sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. 11 bin lira ceza kesilen sürücü, “Alışmışım ben ceza yemeye 4 araba bağışladım ama bir daha çevirirseler durmam” dedi.
Daha önce de birkaç kez polise alkollü araç kullanırken yakalandığı ortaya çıkan S.B.'ye ve kullandığı otomobilin sahibine polis tarafından 11 bin lira ceza kesildi.
CEZA YEMEYE BIKMADI
Defalarca kez ceza yemekten 4 araba kaptırdığını öne süren S.B. "Yol üzerinde bir arkadaşa sordum. Ehliyet sorarlar mı diye. Sormazlar dedi ona güvendik ama bir daha durmam. Ben alışmışım ceza yemeye devlete 4 araba bağışladım. Olsun devletimizin eline koluna sağlık, her şey onlar için yapacak bir şey yok. Sonuçta tek bir bayrağın altında yaşıyoruz" dedi.