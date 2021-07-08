Video Yaşam "Change tır" şebekesinin lideri, kovalamacada yakalandı | Video

"Change tır" şebekesinin lideri, kovalamacada yakalandı | Video

08.07.2021 | 10:07

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Adana merkezli 12 ilde düzenlenen change tır operasyonunda şebeke lideri S.K., İzmir’de kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan S.K.’nın yurt dışına kaçmaya hazırlandığı öğrenildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, rehinli, çalıntı, yakalamalı, hacizli tırları change yaparak 'suç örgütü kurmak' , 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen bir şebeke deşifre etti. Şüphelilerin tespiti için 6 ay önce teknik ve fiziki takibe başlayan polis, 42 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 1'i kadın 37 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık 300 tırdan 137'si Adana Emniyet Müdürlüğü otoparkına getirildi. Ele geçirilen diğer tırların da illerden gelme işlemleri sürerken operasyonda 15 şase, 2 araç beyin okuma cihazı, 10 tır beyni, 1 ruhsatsız tabanca, 155 fişek, çok sayıda poliçe, vekaletname ve dijital malzeme ele geçirildi.

ŞEBEKE LİDERİ YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI
Öte yandan şebeke lideri S.K.'nın izini bulan ekipler, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanarak Adana'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen S.K. emniyette sorguya alındı.

S.K.'nın şaşırtma amaçlı farklı illerden Ukrayna ve Gürcistan'a gitmek için uçak bileti aldığı öğrenildi. S.K.'nın ilk sorgusunda uçak biletleri için, "Sokağa çıkma yasağı olan günlerde rahat seyahat etmek için kullanıyorum" dediği öğrenildi. Ayrıca S.K. ile birlikte kardeşi ve bir başka şebeke üyesi gözaltına alındı.

Öte yandan sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan birinin koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü. Zanlıların emniyetteki ifadeleri sürüyor.

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