CHP Ardahan Göle ilçe Başkan Yardımcısı Selçuk Yeni, şantaj suçundan tutuklandı | Video
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Sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak karalama kampanyası yürüten CHP Ardahan Göle ilçe Başkan Yardımcısı Selçuk Yeni, şantaj yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.