CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın’ın faşizan tutumu komşularını şoke etti! Hem ırkçı hem öfkeli | Video

İşadamı, akademisyen ve CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın, Bodrum tatilinde üzerine su sıçratan çocuğu azarlayıp ağlattı. Annesi Azeri model Diana Ahadpour'un da üzerine yürüyüp "Defolun gidin memleketinize!" diye bağırdı.