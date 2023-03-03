CHP Genel Merkezi'ndeki Halk TV canlı yayınında "Yazıklar olsun Meral Akşener " şoku! | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı koalisyonu tam anlamıyla dağıttı. Akşener üstelik "Adayımız Kılıçdaroğlu değil İmamoğlu veya Yavaş'tır" dedi. Bu yaşanların ardından Halk TV'nin CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen canlı yayın sırasında bir kişi mikrofona uzanıp "Yazıklar olsun Akşener" diyerek isyan etti.