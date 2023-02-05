CHP organizasyonuna İBB sponsorluğu: Belediye kaynakları o tören için kullanılmış

Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesinden yaptığı harcamalara bir yenisi daha eklendi. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen üye katılım töreninin tüm harcamalarının İBB tarafından karşılandığını açıkladı.