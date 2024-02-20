CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor | Video
Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim yarışına ait yeni skandal görüntüleri ortaya çıktı. Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’un seçim afişlerini dün gece sabaha karşı zabıtalara indirtti.
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