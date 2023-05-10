Video Yaşam CHP'liler ile AK Parti'liler arasında kavga çıktı, CHP'li meclis üyesi silahına sarıldı | Video
CHP'liler ile AK Parti'liler arasında kavga çıktı, CHP'li meclis üyesi silahına sarıldı | Video

CHP'liler ile AK Parti'liler arasında kavga çıktı, CHP'li meclis üyesi silahına sarıldı | Video

10.05.2023 | 11:03

Gaziantep'te, seçim için stant kuran AK Parti'li gençlere CHP'li gençler saldırdı. Saldırı sonrası kavga çıkarken taraflar bir birlerine tekme, tokat, yumruk ve taşlarla saldırdı. Olay esnasında silahla havaya ateş açan CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar ise gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise saldırıya uğrayan AK Parti'li gençlere geçmiş olsun telefonu açtı.

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Olay, dün akşam saatlerine doğru Fevzi Çakmak Bulvarı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti ve CHP'nin seçim stantlarının bulunduğu bölgede partili iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat, yumruk ve taşlı kavgaya dönüştü.

CHP ŞEHİTKAMİL MECLİS ÜYESİ ERSİN ATAR SİLAHINA SARILDI
Kavga sırasında olay yerinde bulunan CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar ise tabancasını çıkararak havaya ateş etti. Büyük paniğin yaşandığı kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MECLİS ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise tekme, yumruk ve taşlı kavgada hafif yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırdı. Havaya ateş açan CHP meclis üyesi Ersin Atar ise gözaltına alındı. Atar'ın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SALDIRIYA UĞRAYAN AK PARTİ'Lİ GENÇLERE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Öte yandan eski Adalet Bakanı ve Gaziantep AK Parti milletvekili adayı Abdülhamit Gül, yaralanan AK Parti'li gençleri hastanede ziyaret etti. Partilileri ziyaret eden Abdulhamit Gül, yaralı gençleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasına partili gençlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşme sırasında Abdülhamit Gül göz yaşlarına hakim olamadı.

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