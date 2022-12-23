CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti | Video

2023 yılı asgari ücret 8 bin 506 TL olarak belirlenirken CHP Sözcüsü Faik Öztrak yeni rakamı yetersiz bulduğunu söylemişti. Öztrak’ın 7 Kasım tarihinde katıldığı televizyon programında asgari ücrete ilişkin kullandığı ifadeler ortaya çıktı. CHP’nin çelişkiler halkasına bir yenisini daha ekleyen Öztrak programda yeni yıldaki asgari ücretin 7 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söylüyor.