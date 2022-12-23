Video Yaşam CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti | Video
CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti | Video

CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti | Video

23.12.2022 | 21:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti | Video 02:40
CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti | Video 23.12.2022 | 21:09
Esra Erol’da çocuklarının geleceği olan 1 milyon TL’yi batırıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Canlı yayında anne ve kız yüzleşti! | Video 26:59
Esra Erol’da çocuklarının geleceği olan 1 milyon TL’yi batırıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Canlı yayında anne ve kız yüzleşti! | Video 23.12.2022 | 18:56
Sokak köpeklerinden kaçarken düşen kadın ölümden döndü | Video 05:26
Sokak köpeklerinden kaçarken düşen kadın ölümden döndü | Video 23.12.2022 | 18:10
74’lük dede kış ortasında denize girdi | Video 03:05
74'lük dede kış ortasında denize girdi | Video 23.12.2022 | 17:49
Üniversite personeline silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 00:45
Üniversite personeline silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 23.12.2022 | 16:33
Çobanbey Gümrük Kapısı’nda 53,2 ton sülfürik asit ele geçirildi | Video 00:35
Çobanbey Gümrük Kapısı’nda 53,2 ton sülfürik asit ele geçirildi | Video 23.12.2022 | 15:53
Tunceli’de 6 EYP ve 180 kilo patlayıcı madde böyle imha edildi | Video 00:20
Tunceli’de 6 EYP ve 180 kilo patlayıcı madde böyle imha edildi | Video 23.12.2022 | 15:53
Husumetlisinin işlettiği büfeyi, benzin döküp ateşe verdi | Video 01:32
Husumetlisinin işlettiği büfeyi, benzin döküp ateşe verdi | Video 23.12.2022 | 15:19
Pendik’te silahlı saldırgan, tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı | Video 02:04
Pendik’te silahlı saldırgan, tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı | Video 23.12.2022 | 15:07
Eyüpsultan’da yanan fabrikada kayıp işçinin cesedine ulaşıldı | Video 06:50
Eyüpsultan'da yanan fabrikada kayıp işçinin cesedine ulaşıldı | Video 23.12.2022 | 14:50
Kastamonu’da sis manzarası böyle görüntülendi | Video 00:38
Kastamonu'da sis manzarası böyle görüntülendi | Video 23.12.2022 | 14:34
Yalova’da kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 00:37
Yalova'da kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 23.12.2022 | 14:21
Sözlü tartışma kavgaya döndü, yumruklar havada uçuştu | Video 00:19
Sözlü tartışma kavgaya döndü, yumruklar havada uçuştu | Video 23.12.2022 | 14:04
Müge Anlı yardım etti, Ezel Bayraktar cast ajansına kayıt oldu! | Video 10:33
Müge Anlı yardım etti, Ezel Bayraktar cast ajansına kayıt oldu! | Video 23.12.2022 | 13:05
Silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı kamerada | Video 02:42
Silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı kamerada | Video 23.12.2022 | 10:23
Arabanın motor bölümüne zulalanan kokain böyle bulundu | Video 00:59
Arabanın motor bölümüne zulalanan kokain böyle bulundu | Video 23.12.2022 | 11:42
İstanbul’da korkunç cinayet: 8 şahıs tarafından dövülerek bıçaklandı | Video 01:44
İstanbul’da korkunç cinayet: 8 şahıs tarafından dövülerek bıçaklandı | Video 23.12.2022 | 10:22
Hafif ticari araç çaya uçtu... Sürücünün cesedini dalgıçlar çıkardı | Video 09:26
Hafif ticari araç çaya uçtu... Sürücünün cesedini dalgıçlar çıkardı | Video 23.12.2022 | 10:42
Çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne uluslararası operasyon | Video 04:12
Çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne uluslararası operasyon | Video 23.12.2022 | 10:23
Markete giren adamın otomobili gözleri önünde böyle çalındı | Video 03:36
Markete giren adamın otomobili gözleri önünde böyle çalındı | Video 23.12.2022 | 10:35

2023 yılı asgari ücret 8 bin 506 TL olarak belirlenirken CHP Sözcüsü Faik Öztrak yeni rakamı yetersiz bulduğunu söylemişti. Öztrak’ın 7 Kasım tarihinde katıldığı televizyon programında asgari ücrete ilişkin kullandığı ifadeler ortaya çıktı. CHP’nin çelişkiler halkasına bir yenisini daha ekleyen Öztrak programda yeni yıldaki asgari ücretin 7 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söylüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA