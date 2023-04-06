Çiçek açan kızılcıklar görsel şölen oluşturdu | Video
Bolu’nun Göynük Orman İşletmesi tarafından korunan Sünnet köyü sınırları içindeki doğal kızılcık ağaçları yeni meyvelerini vermek için sapsarı çiçek açtı.
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