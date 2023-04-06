Video Yaşam Çiçek açan kızılcıklar görsel şölen oluşturdu | Video
Çiçek açan kızılcıklar görsel şölen oluşturdu | Video

Çiçek açan kızılcıklar görsel şölen oluşturdu | Video

06.04.2023 | 12:21

Bolu’nun Göynük Orman İşletmesi tarafından korunan Sünnet köyü sınırları içindeki doğal kızılcık ağaçları yeni meyvelerini vermek için sapsarı çiçek açtı.

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Göynük Orman İşletmesi, Göynük ilçesine bağlı Sünnet Köyü sınırları içerisinde bulunan kendiliğinden yetişen kızılcık ağaçlarını 7 dekarlık alanda korumaya aldı. Orman işletmesi tarafından kızılcıkların sağlıklı bir şekilde yetişmesi için gerekli olan bakım ve temizlik işlemleri düzenli olarak yapılıyor. Sapsarı çiçekleriyle görenlerin dikkatini çeken bu doğal kızılcık ormanı, kendiliğinden yetiştiği 7 dekarlık bir alanda bulunuyor. Sünnet köylüleri, bu doğal kızılcık ormanından topladıkları kızılcıkları kullanarak çeşitli gıda ürünleri hazırlıyor. Doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması açısından önemli olan bu kızılcık ormanı, yoldan geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Sapsarı çiçek açan kızılcık ağaçları, güzelliği ile görenleri büyülüyor.

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