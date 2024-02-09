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Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi

Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi | Video

09.02.2024 | 11:51

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, binlerce genci zehirleyecek bonzainin hammaddesi olan 2.5 kilogram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu tacirlerinin dikkat çekmemek için çiçekçi kılığında hafif ticari araçla sevkiyat yaptıkları belirlendi. Çiçeklerin bulunduğu araçta narkotik köpeği Rona zehirleri bulmayı başardı. Ele geçirilen hammaddenin Bursa tarihinde en yüklü operasyon olduğu ve hammadde ile 40 katı yani 100 kilogram bonzai üretimi yapılabileceği öğrenildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli N.Ç. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin ve teknik takibin ardından harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.Ç.'nin üzerinde, evinde ve aracında yaptıkları aramalar neticesinde 2 kilo 500 gram 'sentetik kannabinoid' ismiyle tabir edilen ve halk arasında bonzai adı verilen uyuşturucu maddenin ham halini ele geçirdi.

Çiçekçi kılığında sevkiyat yapan zanlının kullandığı araçtaki uyuşturucuları narkotik polis köpeği Rona buldu. Yakalanan ham maddeden, en az 40 katı kadar bonzai üretilebileceği öğrenildi.

28 yaşındaki N.Ç. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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