Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi | Video
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, binlerce genci zehirleyecek bonzainin hammaddesi olan 2.5 kilogram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu tacirlerinin dikkat çekmemek için çiçekçi kılığında hafif ticari araçla sevkiyat yaptıkları belirlendi. Çiçeklerin bulunduğu araçta narkotik köpeği Rona zehirleri bulmayı başardı. Ele geçirilen hammaddenin Bursa tarihinde en yüklü operasyon olduğu ve hammadde ile 40 katı yani 100 kilogram bonzai üretimi yapılabileceği öğrenildi.
Çiçekçi kılığında sevkiyat yapan zanlının kullandığı araçtaki uyuşturucuları narkotik polis köpeği Rona buldu. Yakalanan ham maddeden, en az 40 katı kadar bonzai üretilebileceği öğrenildi.
28 yaşındaki N.Ç. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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