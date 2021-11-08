Video Yaşam Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme | Video
Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme | Video

Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme | Video

08.11.2021 | 15:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme | Video 04:54
Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme | Video 08.11.2021 | 15:53
Önüne kim geçtiyse engel olamadı! Eski kayınpeder, dünürlerini böyle katletti | Video 04:20
Önüne kim geçtiyse engel olamadı! Eski kayınpeder, dünürlerini böyle katletti | Video 08.11.2021 | 15:23
Boş havuza düşen köpek kurtarıldı | Video 01:53
Boş havuza düşen köpek kurtarıldı | Video 08.11.2021 | 15:16
Ölüme meydan okuyan motosiklet sürücüleri böyle görüntülendi 00:11
Ölüme meydan okuyan motosiklet sürücüleri böyle görüntülendi 08.11.2021 | 15:18
Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çalan şüpheli kamerada | Video 00:56
Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çalan şüpheli kamerada | Video 08.11.2021 | 15:01
Mersin’de uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı 00:24
Mersin'de uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı 08.11.2021 | 14:28
Annesinin elindeki çocuğu kaçırmak istedi, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video 03:15
Annesinin elindeki çocuğu kaçırmak istedi, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video 08.11.2021 | 14:09
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil böyle takla attı | Video 01:57
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil böyle takla attı | Video 08.11.2021 | 14:14
Çorum’un saklı cenneti yeşil göl turizme kazandırıldı 01:57
Çorum’un saklı cenneti yeşil göl turizme kazandırıldı 08.11.2021 | 14:09
Önce yola yatan, ardından denize atlayan kadın kurtarıldı 03:31
Önce yola yatan, ardından denize atlayan kadın kurtarıldı 08.11.2021 | 13:59
Bandırma’da fuhuş operasyonu | Video 00:44
Bandırma'da fuhuş operasyonu | Video 08.11.2021 | 14:08
Esenyurt’ta kebapçıda ustanın cep telefonunu çalan hırsız siparişini de bırakmadı | Video 00:14
Esenyurt'ta kebapçıda ustanın cep telefonunu çalan hırsız siparişini de bırakmadı | Video 08.11.2021 | 13:30
Esenler’de sahte alkol ve parfüm operasyonu kamerada | Video 01:15
Esenler'de sahte alkol ve parfüm operasyonu kamerada | Video 08.11.2021 | 13:30
Ataşehir’de telefonla kayıttayken kaza yaptılar | Video 00:20
Ataşehir'de telefonla kayıttayken kaza yaptılar | Video 08.11.2021 | 13:30
Kadının 4 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptırdığı anlar kameraya yansıdı | Video 05:00
Kadının 4 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptırdığı anlar kameraya yansıdı | Video 08.11.2021 | 13:19
Kayseri’de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı 00:37
Kayseri’de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı 08.11.2021 | 12:07
İstanbul Kadıköy’de taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada 00:19
İstanbul Kadıköy'de taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada 08.11.2021 | 12:17
İstanbul Arnavutköy’de 2 tırnakçı 2 dakikada aynı kasiyeri dolandırdı 03:51
İstanbul Arnavutköy'de 2 tırnakçı 2 dakikada aynı kasiyeri dolandırdı 08.11.2021 | 09:51
İşten çıkarılınca binada yangın çıkaran kapıcı, yeniden gözaltında! 04:03
İşten çıkarılınca binada yangın çıkaran kapıcı, yeniden gözaltında! 08.11.2021 | 11:47
Mantar fabrikasında göçük: 1’i ağır 6 yaralı 00:12
Mantar fabrikasında göçük: 1'i ağır 6 yaralı 08.11.2021 | 11:30

Aydın'ın Çine ilçesinde bir çiftlikte sezaryenle dünyaya gelen buzağının 2 kafası, 6 ayağı, 2 kuyruğu ile bitişik olduğunu gören veteriner ve çiftlik sahibi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ölü doğan buzağı incelenmek üzere veterinerlik fakültesine götürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırsal Bahçearası Mahallesi'nde dün gebe olan ineğinin doğum yaparken zorlandığını ve bir türlü doğumun gerçekleşmediğine fark eden Erdem Çelik (38), veteriner hekim Hüseyin Aynur ve tekniker Selim Gökçen'den yardım istedi. Dün saat 02.00 sıralarında çiftliğe gelen veterinerlerin yaptığı incelemede buzağının ikiz olabileceği düşünüldü. Normal doğumun olmayacağına kanaat getiren veterinerler, ineğin karnındaki buzağıyı sezeryanla aldı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında alınan ancak ölü doğan buzağı veterinerleri ve çiftlik sahibini şaşırttı. Buzağının 2 kafası, 6 ayağı, 2 kuyruğu ve çift omurgası olduğu fark edildi. Buzağı bugün sabah incelenmek üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirildi. Doktorları da şaşkına çeviren buzağının genetik olarak ender rastlanan bir durum olduğu belirtilerek, sonucun yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı ifade edildi.

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM'
Baba mesleği hayvancılığı çocuk yaşlarda başlayarak sürdürdüğünü ifade eden Erdem Çelik, Buzağının doğması için bayağı bir bekledik ama doğum olmayınca veteriner çağırdık. Veteriner baktı önce ikiz olduğu düşünüldü ancak yapılan muayene sonucunda iki buzağının birbirine yapışık olduğu tespit edildi. Bu nedenle normal doğum olmayacağını ve sezaryenle doğum yapılacağı kararı alındı. Saat 02.00'de sezeryenle doğum başladı ve buzağı alındı. 2 kafası, 4 önde 2 arkada ayakları vardı ve görünce çok şaşırdık. Doğum esnasında birinin yaşadığını düşündük. Ancak doğum bittikten sonra ikisi de ölüydü. Bizim başımıza hiç böyle bir şey gelmedi. Uzun yıllardan beri hayvancılık yapıyorum. İlk kez böyle bir şey gördüm ve duydum dedi.

'ENDER RASTLANAN BİR DURUM'
Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji Anabilim Dalından Dr. Ayşenur Akkoç, Bir öğrencimiz aracılığıyla bir hayvan sahibinin anomali bir buzağının dünyaya geldiğini duyduk. Daha sonra incelemek üzere fakültemize aldık. İlk etapta dış görünüşünü inceledik. Röntgen çektik. İkizlik ve birleşimin nereye kadar ve hangi bölgelerde olduğunu inceledik. Daha sonra otopsisi yani hayvan olarak nekropsisini yapacağız. Yapacağımız inceleme sonra nasıl oluştuğunun araştırmasını yapacağız. En azında hayvan sahibine çıkan sonuca göre dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi vereceğiz. Daha önce çift başlı bir buzağıya denk geldik. Ama onda sadece başta bir birleşme vardı. O buzağı da enfeksiyon şüphesiyle yaklaşmıştık ama çıkmadı tamamen genetik ve anormallik olarak binde bir yaşanan nadir olaylardan bir tanesiydi. Bunun da öyle olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle genetik bozukluklardan birisi olduğu ortaya çıkacak. İnceleme yapmayı sürdürüyoruz diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA