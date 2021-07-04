Video Yaşam Çift başlı doğan kuzu, 10 dakika yaşayabildi | Video

Çift başlı doğan kuzu, 10 dakika yaşayabildi | Video

Çift başlı doğan kuzu, 10 dakika yaşayabildi | Video
04.07.2021 | 10:18

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çift başlı doğan kuzu, 10 dakika sonra öldü.

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İnegöl'ün kırsal Cemiyet Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Fethim Kurumuş'a ait koyun, veteriner hekiminin yaptırdığı doğumda çift başlı kuzu doğurdu. Hayvan sahibini ve köylülerin şaşkına döndüğü doğumda, kuzu 10 dakika yaşayabildi.

Çift başlı kuzunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Kurumuş, "Uzun süredir keçi besliyorduk son 2 senedir de sakız cinsi koyun bakıyoruz. 2 defadır koyunlarımız üçüz doğum yapıyordu bu sefer kuzulayamadı. Bizde durumdan şüphelendik ve baytar çağırdık. Baytar keserek aldı hayvanları ana rahminden. İki tane kuzu çıktı biri çift başlı biri normal. Normal olan yaşıyor ama çift başlı kuzu 10 dakika sonra öldü. Ömrümde ilk kez böyle bir şey başıma geldi." dedi.

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