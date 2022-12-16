Video Yaşam Çift başlı kaplumbağaya özel bakım | Video
Çift başlı kaplumbağaya özel bakım | Video

Çift başlı kaplumbağaya özel bakım | Video

16.12.2022 | 12:29

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Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan ve doğada çok nadir rastlanan çift başlı kaplumbağa özel bakımla hayatta tutulmaya alışılıyor. Veteriner kontrolündeki kaplumbağa akvaryum içinde besleniyor.

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Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde köyün imamı tarafından bulunan çift başlı kaplumbağaya vatandaşlar ilk görüşte şaşkınlık yaşasa da, ilgisi çok büyük oluyor. Veteriner tarafından sahiplenilen kaplumbağa, akvaryum içerisinde bakılıp besleniyor.

Hayvanın gerekli kontrollerinin yapıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten hayvan severlerden Veli Başak, "Bu kaplumbağayı köyün imamı bulmuş getirmiş. Kendisi bilemediği için veterinere getirmiş. Veterinerde ilgi gösterip, bakımını yapmakta. İlginç bir olay olduğu için gelen gidenlerinde ilgisini çekmekte. Çift başlı olması da nadir bulunan bir olay. Bu hayvanın şu anda veteriner kontrolünde gerekli beslenmeleri ve tedavisi yapılmaktadır" diye konuştu.

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