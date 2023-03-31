Çiftçiden ders niteliğinde sözler! 7’li koalisyonu böyle tarif etti: "Devletin etrafını sarmasına izin vermeyeceğiz" | Video
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ile ittifak oluşturan 7’li koalisyonu çok çarpıcı bir şekilde anlatan video sosyal medyada viral oldu. Bir çiftçinin Türkiye’nin etrafında kurulan tuzağı anlattığı o görüntüler, internette paylaşım rekorları kırdı.
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