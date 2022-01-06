Video Yaşam Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı | Video
Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı | Video

Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı | Video

06.01.2022 | 12:53

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Kocaeli'de 2005 yılında meydana gelen ve iki kişinin öldürüldüğü cinayetin zanlısı FETÖ'cü çıktı. 17 yıl sonra çözülen cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi.

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