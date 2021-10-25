Video Yaşam Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram...
Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram...

Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram...

25.10.2021 | 11:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Soylu duyurmuştu! Dev uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 03:02
Bakan Soylu duyurmuştu! Dev uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 25.10.2021 | 11:42
200 liraya, Whatsapp ile sahte PCR testi! E-nabız’a bile düştü | Video 07:33
200 liraya, Whatsapp ile sahte PCR testi! E-nabız'a bile düştü | Video 25.10.2021 | 11:14
İstanbul Edirnekapı’da arızalanan metrobüs seferleri aksattı! Vatandaşların isyanı kamerada 02:01
İstanbul Edirnekapı'da arızalanan metrobüs seferleri aksattı! Vatandaşların isyanı kamerada 25.10.2021 | 11:23
Öfke kontrolünü kaybetti...Tartıştığı adamın kardeşini öldürdü! 00:37
Öfke kontrolünü kaybetti...Tartıştığı adamın kardeşini öldürdü! 25.10.2021 | 11:22
Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram... 02:36
Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram... 25.10.2021 | 11:11
Şile otobanında inanılmaz kaza! O anlar kamerada | Video 00:33
Şile otobanında inanılmaz kaza! O anlar kamerada | Video 25.10.2021 | 11:04
Çaldığı bisikletle 3 çocuğun telefonunu gasbetti 00:52
Çaldığı bisikletle 3 çocuğun telefonunu gasbetti 25.10.2021 | 10:37
4 çocuğu gasp eden zanlı tutuklandı | Video 00:39
4 çocuğu gasp eden zanlı tutuklandı | Video 25.10.2021 | 10:52
At arabasıyla hurdacılık yapan gencin ekmek teknesini yaktılar | Video 00:19
At arabasıyla hurdacılık yapan gencin ekmek teknesini yaktılar | Video 25.10.2021 | 10:58
Beyoğlu’nda molozların arasında otomatik silah ’MP5’ bulundu 00:58
Beyoğlu’nda molozların arasında otomatik silah 'MP5' bulundu 25.10.2021 | 10:45
İstanbul’da 84 milyon liralık taklit ürün operasyonu! 01:41
İstanbul’da 84 milyon liralık taklit ürün operasyonu! 25.10.2021 | 10:46
Ek göstergeden kimler yararlanacak? Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? 8 soruda ek gösterge rehberi! 02:06
Ek göstergeden kimler yararlanacak? Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? 8 soruda ek gösterge rehberi! 25.10.2021 | 10:49
Ataşehir ve Ümraniye’de tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar | Video 01:11
Ataşehir ve Ümraniye'de tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar | Video 25.10.2021 | 10:37
Avcılar’da taksinin motoruna giren inatçı kediyi usta çıkardı 05:35
Avcılar'da taksinin motoruna giren inatçı kediyi usta çıkardı 25.10.2021 | 10:32
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Ekim 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı’dan son dakika Büyükşen cinayeti açıklaması 14:10
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Ekim 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'dan son dakika Büyükşen cinayeti açıklaması 25.10.2021 | 10:41
Tunceli’de çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi 01:02
Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi 25.10.2021 | 10:41
Kağıthane polisi, hırsızı 36 kamera inceleyip 560 araç tarayarak yakaladı | Video 01:21
Kağıthane polisi, hırsızı 36 kamera inceleyip 560 araç tarayarak yakaladı | Video 25.10.2021 | 09:42
Kadınların ’şantaj’ kavgası kamerada | Video 01:42
Kadınların 'şantaj' kavgası kamerada | Video 25.10.2021 | 10:30
Yayla cinayetinde 5 tutuklama! 01:51
Yayla cinayetinde 5 tutuklama! 25.10.2021 | 08:53
Ukraynalı kadın paraşütçü denize çakıldı | Video 00:57
Ukraynalı kadın paraşütçü denize çakıldı | Video 25.10.2021 | 09:29

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; çifte operasyonla 285 kilogram Eroin maddesi ele geçirdi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA