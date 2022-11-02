Video Yaşam Çiftlik evinde çamaşır asar gibi uyuşturucu astılar! Suçüstü yakalandılar | Video
Çiftlik evinde çamaşır asar gibi uyuşturucu astılar! Suçüstü yakalandılar | Video

Çiftlik evinde çamaşır asar gibi uyuşturucu astılar! Suçüstü yakalandılar | Video

02.11.2022 | 09:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş’ta facianın eşiğinden dönüldü: Yokuştan kayan otomobil eve daldı | Video 05:25
Beşiktaş’ta facianın eşiğinden dönüldü: Yokuştan kayan otomobil eve daldı | Video 02.11.2022 | 10:02
Çiftlik evinde çamaşır asar gibi uyuşturucu astılar! Suçüstü yakalandılar | Video 00:56
Çiftlik evinde çamaşır asar gibi uyuşturucu astılar! Suçüstü yakalandılar | Video 02.11.2022 | 09:41
Fatih’te motosikletli saldırganlar böyle dehşet saçtı: 2 yaralı! O anlar kamerada | Video 01:56
Fatih’te motosikletli saldırganlar böyle dehşet saçtı: 2 yaralı! O anlar kamerada | Video 02.11.2022 | 09:40
KYK yurdunda kız kıza bir gün | Video 40:24
KYK yurdunda kız kıza bir gün | Video 02.11.2022 | 08:36
İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı | Video 00:51
İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı | Video 02.11.2022 | 09:40
Son Dakika: Garsonu kaçırıp 10 bin dolar fidye istediler! Kalorifere bağlayıp işkence etmişler | Video 00:26
Son Dakika: Garsonu kaçırıp 10 bin dolar fidye istediler! Kalorifere bağlayıp işkence etmişler | Video 02.11.2022 | 09:24
Ateş açınca takibe başladılar... Yunuslar işte böyle yakaladı! | Video 00:33
Ateş açınca takibe başladılar... Yunuslar işte böyle yakaladı! | Video 02.11.2022 | 09:17
Bursa’daki fabrika yangını gece geç saatlere kadar devam etti | Video 07:50
Bursa'daki fabrika yangını gece geç saatlere kadar devam etti | Video 02.11.2022 | 08:35
İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 62’ye ulaştı | Video 01:56
İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı | Video 02.11.2022 | 08:41
Karaman’da kamyonet ile çarpışan işçi midibüsü binaya çarparak durabildi: 12 yaralı | Video 01:22
Karaman’da kamyonet ile çarpışan işçi midibüsü binaya çarparak durabildi: 12 yaralı | Video 02.11.2022 | 08:35
Iraklı sevgilisini öldürüp otomobille kaçarken intihar etti | Video 01:50
Iraklı sevgilisini öldürüp otomobille kaçarken intihar etti | Video 01.11.2022 | 15:34
Öğrenci servisine ateş eden sürücü ikinci kez tutuklandı | Video 00:15
Öğrenci servisine ateş eden sürücü ikinci kez tutuklandı | Video 01.11.2022 | 15:37
Ekiplerin takip ettiği araçtan uyuşturucu madde çıktı! O anlar kamerada | Video 00:42
Ekiplerin takip ettiği araçtan uyuşturucu madde çıktı! O anlar kamerada | Video 01.11.2022 | 15:20
Afyonkarahisar’da vahşet! Yakılan otomobilden 2 erkek cesedi çıktı | Video 01:18
Afyonkarahisar’da vahşet! Yakılan otomobilden 2 erkek cesedi çıktı | Video 01.11.2022 | 15:07
SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış! | Video 02:32
SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış! | Video 01.11.2022 | 14:46
Karaman’da 4 katlı binada çıkan yangını korkuttu | Video 01:32
Karaman’da 4 katlı binada çıkan yangını korkuttu | Video 01.11.2022 | 14:40
Dolandırıcılık zinciri Müge Anlı’da kırıldı! 50 milyonluk vurgun yapan Mustafa İnce tutuklandı | Video 08:21
Dolandırıcılık zinciri Müge Anlı’da kırıldı! 50 milyonluk vurgun yapan Mustafa İnce tutuklandı | Video 01.11.2022 | 14:25
FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü Harun Özdeş yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte o anlar | Video 02:03
FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü Harun Özdeş yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte o anlar | Video 01.11.2022 | 12:46
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 3’ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:44
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 3'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 01.11.2022 | 10:44
Erzurum’da doğalgaz patlaması! Yerden yükselen alevleri kürekle toprak atarak söndürmeye çalıştılar | Video 08:10
Erzurum'da doğalgaz patlaması! Yerden yükselen alevleri kürekle toprak atarak söndürmeye çalıştılar | Video 01.11.2022 | 10:11

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan baskında yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ve 1 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında Bismil ilçesinde bulunan çiftlik evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplamda yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu ve 1 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken T.D.(35) ve V.D.(32) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Çiftlik evinde yapılan arama esnasında, bahçede bulunan iki köpek kulübesinin ortasında yer alan toprak zeminin farklılığından şüphelenen ekipler, alanda yaptıkları kazıda turşu bidonu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılan T.D.(35) ve V.D.(32) isimli şüpheliler, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA