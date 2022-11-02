Çiftlik evinde çamaşır asar gibi uyuşturucu astılar! Suçüstü yakalandılar | Video
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan baskında yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ve 1 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.
Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılan T.D.(35) ve V.D.(32) isimli şüpheliler, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.