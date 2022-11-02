Çiftlik evinde çamaşır asar gibi uyuşturucu astılar! Suçüstü yakalandılar | Video

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan baskında yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ve 1 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında Bismil ilçesinde bulunan çiftlik evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplamda yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu ve 1 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken T.D.(35) ve V.D.(32) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Çiftlik evinde yapılan arama esnasında, bahçede bulunan iki köpek kulübesinin ortasında yer alan toprak zeminin farklılığından şüphelenen ekipler, alanda yaptıkları kazıda turşu bidonu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılan T.D.(35) ve V.D.(32) isimli şüpheliler, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.