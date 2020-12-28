Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı | Video
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı.
Şemdinli bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolu açma çalışmaları esnasında 2 asker çığ altında kalmıştı. Çığ altından çıkarılan personellerden biri hastanede şehit düşerken, diğer personeli arama çalışmaları ise bu sabah sonuçlandı. Sabah saat 09.30 sıralarında çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı.