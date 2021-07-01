Çiğköfteci dükkanına sıçrayan bıçaklı kavga kamerada | Video

Esenyurt’ta yaşanan bıçaklı kavgada yara aldıktan sonra kaçan şahıs çiğköfteci dükkanına girdi. Şahsı fark eden dükkan sahibi ve beraberindekiler yara almaktan kıl payı kurtulurken, kavga sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenyurt İncirtepe'de meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ve kişiler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine bıçak çekerek saldırmaya başladı. Kolundan yaralanan bir şahıs can havliyle kaçarak çiğköfteci dükkanının içerisine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili çalışma başlattı.

BIÇAKLI KAVGA SONRASI YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Esenyurt'ta meydana gelen bıçaklı kavga sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bıçaklı kavgaya taraf olan bir şahsın diğer saldırganlardan kaçarak çiğköfteci dükkanına sığındığı, o sırada dükkanda bulunan dükkan sahibi ve beraberindekilerin ise elinde bıçakla hızla dükkana giren şahsı son anda fark ederek kenara çekildikleri ve olay yerine gelen polis ekiplerinin çevrede incelemelerde bulundukları görülüyor.

Bıçaklı saldırganlardan birinin kaçarak kendi dükkanına sığındığını ifade eden Özcan Sabuncu, "Bu mahallede veya başka yerde kavga ediliyor. Elinde bıçakla veya başka şekilde benim dükkanıma sığınmak için giriyorlar. Bu dördüncü oldu. Ben artık isyan ediyorum. Her seferinde benim dükkanım darmadağın oluyor. Adam kaçarak geldi buradan. Arkasında 8-10 kişi. İleriden 'U' dönüşü yapıyor. Benim dükkanıma giriyor" dedi.