Video Yaşam Çiğköfteci dükkanına sıçrayan bıçaklı kavga kamerada | Video

Çiğköfteci dükkanına sıçrayan bıçaklı kavga kamerada | Video

Çiğköfteci dükkanına sıçrayan bıçaklı kavga kamerada | Video
01.07.2021 | 10:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından etkilendi, o eseri kaleme aldı | Video 03:49
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından etkilendi, o eseri kaleme aldı | Video 01.07.2021 | 11:31
Kadın astsubaylar atları anne şefkati ile eğitiyor | Video 02:09
Kadın astsubaylar atları anne şefkati ile eğitiyor | Video 01.07.2021 | 11:31
Siverek’te yılanların dansı | Video 00:40
Siverek’te yılanların dansı | Video 01.07.2021 | 11:21
Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı | Video 00:51
Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı | Video 01.07.2021 | 11:12
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika tanık açıklaması! Osman Büyükşen olayında katil etrafındaki çember daralıyor 21:49
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika tanık açıklaması! Osman Büyükşen olayında katil etrafındaki çember daralıyor 01.07.2021 | 11:10
Çiğköfteci dükkanına sıçrayan bıçaklı kavga kamerada | Video 02:09
Çiğköfteci dükkanına sıçrayan bıçaklı kavga kamerada | Video 01.07.2021 | 10:50
Öfkeli damat, kayınpederinin evini kundakladı | Video 03:01
Öfkeli damat, kayınpederinin evini kundakladı | Video 01.07.2021 | 10:50
Müge Anlı canlı yayın izle: 1 Temmuz 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da Osman Büyükşen olayında son dakika 21:49
Müge Anlı canlı yayın izle: 1 Temmuz 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da Osman Büyükşen olayında son dakika 01.07.2021 | 10:34
E-5'te sürücüler tekme tokat birbirine girdi | Video 02:12
E-5'te sürücüler tekme tokat birbirine girdi | Video 01.07.2021 | 10:20
Araçla seyir halindeyken boynuna tasma taktığı köpeği peşinden koşturdu | Video 00:14
Araçla seyir halindeyken boynuna tasma taktığı köpeği peşinden koşturdu | Video 01.07.2021 | 10:20
Gaziosmanpaşa’da genç kadına kapkaç şoku kamerada | Video 01:51
Gaziosmanpaşa’da genç kadına kapkaç şoku kamerada | Video 01.07.2021 | 10:20
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün skandal görüntülerine sosyal medyada tepki yağıyor! 00:21
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün skandal görüntülerine sosyal medyada tepki yağıyor! 01.07.2021 | 10:15
Kaybolan köpeğini bulana altın verecek | Video 04:27
Kaybolan köpeğini bulana altın verecek | Video 01.07.2021 | 10:03
Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu | Video 03:22
Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu | Video 01.07.2021 | 10:03
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 02:17
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 01.07.2021 | 10:06
Poşet içindeki düzenekle kadınların özel görüntülerini çekiyordu, yakalandı | Video 00:33
Poşet içindeki düzenekle kadınların özel görüntülerini çekiyordu, yakalandı | Video 01.07.2021 | 10:05
Kamyonetin kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video 00:58
Kamyonetin kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video 01.07.2021 | 10:03
Çaldığı cüzdanı bakın nereye sakladı! İstanbul Havalimanı'nda hırsızlar, anında yakalandı | Video 02:18
Çaldığı cüzdanı bakın nereye sakladı! İstanbul Havalimanı'nda hırsızlar, anında yakalandı | Video 01.07.2021 | 09:53
ATV CANLI YAYIN İzle: Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Perşembe canlı yayın HD izle! 21:49
ATV CANLI YAYIN İzle: Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Perşembe canlı yayın HD izle! 01.07.2021 | 09:38
Sıcaktan bunalanlar soluğu orada alıyor. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen | Video 02:23
Sıcaktan bunalanlar soluğu orada alıyor. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen | Video 01.07.2021 | 09:43

Esenyurt’ta yaşanan bıçaklı kavgada yara aldıktan sonra kaçan şahıs çiğköfteci dükkanına girdi. Şahsı fark eden dükkan sahibi ve beraberindekiler yara almaktan kıl payı kurtulurken, kavga sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenyurt İncirtepe'de meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ve kişiler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine bıçak çekerek saldırmaya başladı. Kolundan yaralanan bir şahıs can havliyle kaçarak çiğköfteci dükkanının içerisine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili çalışma başlattı.

BIÇAKLI KAVGA SONRASI YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Esenyurt'ta meydana gelen bıçaklı kavga sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bıçaklı kavgaya taraf olan bir şahsın diğer saldırganlardan kaçarak çiğköfteci dükkanına sığındığı, o sırada dükkanda bulunan dükkan sahibi ve beraberindekilerin ise elinde bıçakla hızla dükkana giren şahsı son anda fark ederek kenara çekildikleri ve olay yerine gelen polis ekiplerinin çevrede incelemelerde bulundukları görülüyor.
Bıçaklı saldırganlardan birinin kaçarak kendi dükkanına sığındığını ifade eden Özcan Sabuncu, "Bu mahallede veya başka yerde kavga ediliyor. Elinde bıçakla veya başka şekilde benim dükkanıma sığınmak için giriyorlar. Bu dördüncü oldu. Ben artık isyan ediyorum. Her seferinde benim dükkanım darmadağın oluyor. Adam kaçarak geldi buradan. Arkasında 8-10 kişi. İleriden 'U' dönüşü yapıyor. Benim dükkanıma giriyor" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA