Video Yaşam Cihangir’de Türk bayrağını indirme tartışması kamerada | Video
Cihangir’de Türk bayrağını indirme tartışması kamerada | Video

Cihangir’de Türk bayrağını indirme tartışması kamerada | Video

14.01.2024 | 12:35

Cihangir’de bir şahıs girdiği sokakta direkte gördüğü Türk bayrağını indirdi. Bir süre sonra tekrar bayrağı göndere çekti. Bu sırada olayı seyreden İran vatandaşı bir mahalle sakini şahsın bayrağı indirmeye çalıştığını düşünerek tepki gösterdi. Şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri gözaltına aldı. Ambulans şoförü olduğu öğrenilen zanlı, ifadesinde bayrağın katlanmasından rahatsız olduğu için düzeltmek amacıyla indirdiği ve tekrar geri çektiğini söylediği ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 02.15 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir sokağa gelen şahıs, gönderde olan Türk bayrağının bulunduğu direğin yanına geldi. Şahıs ardından bayrağı gönderden aşağıya indirmeye başladı. Şahsı gören İran vatandaşı bir şahıs da, bir süre onu takip ettikten sonra camı açtı. Şahsa, "Sen kurban olasın o bayrağa, bugün 10 tane şehidimiz var. Kafan güzel sokaklardasın, dağlarda gençler ölüyor" diyerek tepki gösterdi. Bayrağın tekrardan göndere çekildiği görülen görüntülerde, şahıs daha sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ ŞAHSI GÖZALTINA ALDI
İran uyruklu şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşması sonrası polis harekete geçti. Çalışmalar kapsamda güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saatler inceleme yaparak şahsın ambulans şoförü olarak görev yapan Recep B. (45) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın Halıcıoğlu'ndaki evine giden polis ekipleri, gözaltına aldı.

"KATLANMIŞ VAZİYETTE BULUNAN TÜRK BAYRAĞINI GÖREREK DÜZELTMEK İSTEDİM"
Emniyete götürülen Recep B.'nin "mala zarar verme" ve "taksirle yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. İfadesi alınan Recep B., "Evime giderken yol üzerinde direkte katlanmış vaziyette bulunan Türk Bayrağını görerek düzeltmek istedim. Bu nedenle ipini çözüp biraz indirdikten sonra tekrar göndere çıkardım. Bayrağın katlanmış şekilde durmasından rahatsız oldum. Konu hakkında hassasiyetim olduğu için düzelttim. Alkollüydüm, ancak alkolün etkisiyle yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. İfadesi sonrasında "devletine egemenlik alametlerini alanen aşağılamak" suçundan adli işlem yapılan Recep B.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cihangir’de Türk bayrağını indirme tartışması kamerada | Video 01:57
Cihangir’de Türk bayrağını indirme tartışması kamerada | Video 14.01.2024 | 12:35
Elektronik yedek parça üreten fabrikada yangın paniği | Video 04:44
Elektronik yedek parça üreten fabrikada yangın paniği | Video 14.01.2024 | 12:35
Evimden çıkacaksın dedi, öğrencilere sopayla saldırdı | Video 00:20
"Evimden çıkacaksın" dedi, öğrencilere sopayla saldırdı | Video 14.01.2024 | 10:43
Cihangir’de yankesicilik anı kamerada | Video 01:01
Cihangir'de yankesicilik anı kamerada | Video 14.01.2024 | 10:43
Küçükçekmece’de silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti | Video 04:47
Küçükçekmece’de silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti | Video 14.01.2024 | 10:44
Şişli’de tornavidalı “rehinli araç” kavgası kamerada | Video 02:33
Şişli’de tornavidalı “rehinli araç” kavgası kamerada | Video 14.01.2024 | 10:07
TEM’de makas dehşeti kamerada | Video 01:29
TEM'de makas dehşeti kamerada | Video 14.01.2024 | 10:07
Şehitler için camilerde dua edildi | Video 05:04
Şehitler için camilerde dua edildi | Video 14.01.2024 | 09:07
Motokurye kılığına giren torbacı yakalandı | Video 00:55
Motokurye kılığına giren torbacı yakalandı | Video 14.01.2024 | 08:37
Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda feci kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video 03:37
Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda feci kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video 14.01.2024 | 08:38
Şehit babası evladıyla böyle vedalaştı: Seninle gurur duyuyorum oğlum | Video 00:56
Şehit babası evladıyla böyle vedalaştı: "Seninle gurur duyuyorum oğlum" | Video 14.01.2024 | 08:37
Of’ta kar yağışı sonrası vaşak ve karaca görüntülendi | Video 00:26
Of’ta kar yağışı sonrası vaşak ve karaca görüntülendi | Video 13.01.2024 | 16:26
İzmir’de naylon fatura operasyonu; 5 gözaltı | Video 00:39
İzmir'de naylon fatura operasyonu; 5 gözaltı | Video 13.01.2024 | 16:18
Ihlamur Terası beyaz gelinliği ile hayran bıraktı | Video 03:00
Ihlamur Terası beyaz gelinliği ile hayran bıraktı | Video 13.01.2024 | 16:04
Yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı: 1 ağır yaralı | Video 00:33
Yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı: 1 ağır yaralı | Video 13.01.2024 | 16:04
Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihar etti! | Video 01:24
Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihar etti! | Video 13.01.2024 | 15:27
Bitlis’te yolda oluşan buzlanmadan dolayı tır devrildi: 3 yaralı | Video 00:18
Bitlis'te yolda oluşan buzlanmadan dolayı tır devrildi: 3 yaralı | Video 13.01.2024 | 15:27
Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in babası: ’Oğlumla gurur duyuyorum’ | Video 05:39
Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası: 'Oğlumla gurur duyuyorum' | Video 13.01.2024 | 15:14
Kilis’te PKK operasyonu; 2 gözaltı | Video 00:58
Kilis'te PKK operasyonu; 2 gözaltı | Video 13.01.2024 | 15:17
Ataşehir’de motosikletle gelip kaskı çaldı! O anlar kamerada | Video 00:34
Ataşehir'de motosikletle gelip kaskı çaldı! O anlar kamerada | Video 13.01.2024 | 13:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA