Çıkan kavgada bacağından yaralan şahıs elinde tabancasıyla böyle bekledi | Video
Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralı şüpheli, elinde tabancasıyla bekledi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, daha sonra elinde silah olan yaralı şüpheliyi gözaltına aldı.
Silahlı olayda çevredeki araçlar da zarar gördü.
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