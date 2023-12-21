Çıkan kavgada husumetlisini boynundan bıçakladı | Video 21.12.2023 | 12:28 Sakarya'nın Ferizli ilçesinde aralarında husumet olan iki kişi arasına çıkan kavgada bir kişi aldığı bıçak darbesiyle boynundan yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, T.T. isimli şahıs ile aralarında husumet olduğu öğrenilen M.Y. tartıştı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada M.Y. darp ettiği T.T.'yi boynundan bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.