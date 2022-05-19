Video Yaşam Çıkan yangında metruk ev küle döndü | Video
Çıkan yangında metruk ev küle döndü | Video

Çıkan yangında metruk ev küle döndü | Video

19.05.2022 | 11:54

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Sivas’ta metruk binada çıkan yangın geceyi aydınlatırken, ev küle döndü.

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Yangın günün ilk saatlerinde Sularbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı metruk binanın üst katında başlayan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

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