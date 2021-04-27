Çıkan yangından kurtulmak isteyen bir kişi çatıdan atlayarak hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video

İstanbul Bağcılar'da bir binanın çatısında yangın çıktı. 6 katlı binada yangın bir anda büyüdü. Çıkan yangında mahsur kalan bir kişi, çatıdan atlayarak yangından kurtulmak istedi. Ancak aşağı atlayan kişi hayatını kaybetti. O anlar anbean kameralara yansıdı.