Çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne uluslararası operasyon | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı kamerada | Video 23.12.2022 | 10:10
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Kar yok, soğuğu var: Su akıntıları ve araç camları buz tuttu | Video 23.12.2022 | 09:33
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D-100'de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 23.12.2022 | 09:29
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Sokak ortasındaki çatışmada 1 yaralı; o anlar kamerada | Video 23.12.2022 | 08:47
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Sancaktepe TEM’de cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 23.12.2022 | 08:35
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Balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp | Video 22.12.2022 | 22:42
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Mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 yaralı | Video 22.12.2022 | 21:36
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Otomobilde sıkışan baba ve kızı kurtarmak için ekipler seferber oldu | Video 22.12.2022 | 19:59
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İşyerinin önünde sehpayı böyle çaldı | Video 22.12.2022 | 18:35
Adana polisi “çıkar amaçlı silahlı suç örgütü” kurarak 4 cinayet olayında 5 kişinin öldürülmesi, yaralama ve nitelikli yağma olaylarına karıştığı öne sürülen zanlıların yakalanması için Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaptığı şafak vakti operasyonda liderde dahil 40 şüpheliyi gözaltına aldı.