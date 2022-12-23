Video Yaşam Çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne uluslararası operasyon | Video
Çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne uluslararası operasyon | Video

Çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne uluslararası operasyon | Video

23.12.2022 | 10:23

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Adana polisi “çıkar amaçlı silahlı suç örgütü” kurarak 4 cinayet olayında 5 kişinin öldürülmesi, yaralama ve nitelikli yağma olaylarına karıştığı öne sürülen zanlıların yakalanması için Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaptığı şafak vakti operasyonda liderde dahil 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri kentte "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" kurulduğunu liderliğini ise C.İ.'nin yaptığını belirledi. Polis savcılıktan alınan izinle suç örgütü lideri ve üyelerini teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takipte suç örgütünün 4 cinayet olayında 5 kişinin öldürülmesine, yaralama ve nitelikli yağma olaylarına karıştığını belirledi. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattığında çete lideri C.İ.'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçtığını yanında iki çete üyesi olduğunu, lider yardımcısı oğlu Y.İ.'nin ise İstanbul'da olduğunu belirledi. Polis yapılan çalışmaların ardından bugün şafak vakti Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde operasyon başlattı. Polis eş zamanlı olarak 58 adreste 46 zanlıyı yakalamak için özel hareketin de desteğiyle kapıları koç başlarıyla kırarak evlere girdi. Yapılan operasyonda çete lideri, yardımcısı oğluyla birlikte 40 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar ev ve barında yapılan aramada ise uzi marka silahlar ve uyuşturucular ele geçirildi. Çete lideri ve oğlunun lüks yaşam sürdüğü ikisini de rezidansta oturduğu Y.İ.'nin İstanbul'daki evinden sinyal kesici jammer çıktığı öğrenildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

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