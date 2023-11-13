Çıkmaz sokakta sıkıştırdıkları araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı | Video
İzmir’in Buca ilçesinde, motosikletli şüpheliler takibe aldıkları aracı çıkmaz sokakta kurşun yağmuruna tuttu. Araçta bulunan 3 kişiden 1’i hayatını kaybederken, 2 yaralı da hastaneye kaldırıldı.
ABİ ÖLDÜ, KARDEŞİ VE BİR ARKADAŞI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Çağatay Arpaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arpaz'ın kardeşi A.A. ve E.G., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Çağatay Arpaz'ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığı bildirildi.
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