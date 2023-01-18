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Çıldır Gölü üzerinde Kafkas Gösterisi | Video

Çıldır Gölü üzerinde Kafkas Gösterisi | Video

18.01.2023 | 10:25

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde iki genç Kafkas gösterisi sergiledi.

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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanı tamamen buzla kaplı. Göl üzerinde atlı kızaklarla yapılan tur ise yoğun ilgi görüyor. Doyumsuz manzaraların oluştuğu Çıldır gölü son yılların gözde kış turu rotası durumunda. Ziyaretçiler buz üstünde gezmenin, atlı kızaklara binmenin keyfini yaşarken Eskimo usulü balık avlamanın da tadını çıkartıyor.
Çıldır Gölü bu yıl geç de olsa son günlerde etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu. Cam gibi buzla kaplanan Çıldır gölü büyük ilgi odağı olurken, bu doğa harikası gölü ziyaret edenlerinde farklı etkinliklerine sahne oluyor.

BUZ ÜSTÜNDE KAFKAS GÖSTERİSİ
Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde Kafkas figürlerini sergileyen gençler kartpostallık pozlar verdiler.

İnci Türkoğlu, Türkiye'nin buz tutan tek gölünde Kafkas oynamaya karar verdiklerini söyleyerek, ''Ardahan Çıldır Gölü'nden herkese selamlar. Türkiye'nin buz tutan tek gölü olan Çıldır Gölü'nde Kafkas oynamaya karar verdik. Arkadaşımla çalışmalarımızı yaparak göl üzerinde bu gösteriyi sunduk. Çok büyük tepki aldığımızı düşünüyorum. Buz üzerinde Kafkas oynamanın ayrı bir zevki var. Buranın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Buraya ülke içi ve dışından bütün turistleri bekliyoruz'' dedi.

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