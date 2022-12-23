Video Yaşam Çıldır gölünde şaşırtan durum: Her yıl Aralık ayında donan göl bu yıl donmadı | Video
Çıldır gölünde şaşırtan durum: Her yıl Aralık ayında donan göl bu yıl donmadı | Video

Çıldır gölünde şaşırtan durum: Her yıl Aralık ayında donan göl bu yıl donmadı | Video

23.12.2022 | 10:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çıldır gölünde şaşırtan durum: Her yıl Aralık ayında donan göl bu yıl donmadı | Video 04:28
Çıldır gölünde şaşırtan durum: Her yıl Aralık ayında donan göl bu yıl donmadı | Video 23.12.2022 | 10:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 10:07
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 23.12.2022 | 10:40
Son Dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında | Video 03:50
Son Dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında | Video 23.12.2022 | 10:03
Silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı kamerada | Video 02:42
Silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı kamerada | Video 23.12.2022 | 10:10
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 448 eser ele geçirildi | Video 01:27
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 448 eser ele geçirildi | Video 23.12.2022 | 09:52
Kar yok, soğuğu var: Su akıntıları ve araç camları buz tuttu | Video 02:31
Kar yok, soğuğu var: Su akıntıları ve araç camları buz tuttu | Video 23.12.2022 | 09:33
D-100’de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 01:09
D-100'de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 23.12.2022 | 09:29
Sokak ortasındaki çatışmada 1 yaralı; o anlar kamerada | Video 03:26
Sokak ortasındaki çatışmada 1 yaralı; o anlar kamerada | Video 23.12.2022 | 08:47
Güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı | Video 00:59
Güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı | Video 23.12.2022 | 08:48
1.5 milyon dolara satacaklardı! Giresun’da 700 yıllık Tevrat ele geçirildi | Video 00:47
1.5 milyon dolara satacaklardı! Giresun’da 700 yıllık Tevrat ele geçirildi | Video 23.12.2022 | 08:48
Sancaktepe TEM’de cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 03:45
Sancaktepe TEM’de cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 23.12.2022 | 08:35
Alevlere teslim olan çatıyı söndürmeye çalışırken üzerine moloz düştü | Video 01:47
Alevlere teslim olan çatıyı söndürmeye çalışırken üzerine moloz düştü | Video 23.12.2022 | 08:34
Kökünü Kurutma operasyonunda yakalanan zehir tacirleri adliyeye sevk edildi | Video 02:45
"Kökünü Kurutma" operasyonunda yakalanan zehir tacirleri adliyeye sevk edildi | Video 23.12.2022 | 08:34
Balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp | Video 00:30
Balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp | Video 22.12.2022 | 22:42
Mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 yaralı | Video 00:59
Mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 yaralı | Video 22.12.2022 | 21:36
Otomobilde sıkışan baba ve kızı kurtarmak için ekipler seferber oldu | Video 03:27
Otomobilde sıkışan baba ve kızı kurtarmak için ekipler seferber oldu | Video 22.12.2022 | 19:59
İşyerinin önünde sehpayı böyle çaldı | Video 00:51
İşyerinin önünde sehpayı böyle çaldı | Video 22.12.2022 | 18:35
“Ciciş Kardeşler”den Ceyda Ersoy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 01:15
“Ciciş Kardeşler”den Ceyda Ersoy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 22.12.2022 | 17:04
İzmir’de aranan şahıslara yönelik dev operasyon: 32 gözaltı | Video 01:02
İzmir'de aranan şahıslara yönelik dev operasyon: 32 gözaltı | Video 22.12.2022 | 17:04
Kadıköy’de asansörde taciz şüphelisi motosikletli yakalandı | Video 01:28
Kadıköy'de asansörde taciz şüphelisi motosikletli yakalandı | Video 22.12.2022 | 17:03

Her yıl Aralık ayının ilk günlerinden itibaren donmaya başlayan Çıldır Gölü bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle donmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Bu yıl ise şaşırtan bir durum meydana geldi. Bölgede hava sıcaklıkları Aralık ayında mevsim normallerinin üstünde geçerken bu durum Çıldır Gölü'nü de olumsuz etkiledi. Bölge halkı, Çıldır Gölü'nün ilk defa Aralık ayında donmadığına şahitlik ediyor.

Göl kıyısında balıkçılık yapan Canılgın Uzunkaya, İlk defa böyle bir manzarayla karşı karşıya olduklarını söyleyerek şunları kaydetti; ''Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. 20 yıldır Çıldır Gölü kenarında işletmecilik yapıyorum ve ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştım. Geçen yıllarda bu mevsimde gölün yüzeyi tamamen donmuş oluyordu. Ve dışarıdan gelen turistler göl üzerinde gezip dolaşıyorlardı. Ama bu yıl hava şartları nedeniyle göl donmadı ve bizde şoktayız. Misafirlerimiz gölün donmadığını görünce şaşırıyorlar. Bizde ilk defa böyle bir durumla karşılaştığımızı dile getiriyoruz. Önceki yıllarda Kasım ayında bile donan Çıldır Gölü Aralık ayının sonlarına gelmemize rağmen donmadı. Ve ilginçtir yerde ve dağlarda kar yok, kar olduğu zaman onun ayazıyla birlikte göl donardı. Bu yıl iki defa kar yağdı ve kalktı. Normal şartlarda kar olduğu zaman onun ayazıyla birlikte hemen donmaya başlardı. Şu an göl oluşmuş durumda ve hava sıcaklığının eksi 10 ile 15 dereceye düşmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar düşerse göl de donmaya başlayacaktır'' dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA