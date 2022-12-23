Çıldır gölünde şaşırtan durum: Her yıl Aralık ayında donan göl bu yıl donmadı | Video

Her yıl Aralık ayının ilk günlerinden itibaren donmaya başlayan Çıldır Gölü bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle donmadı.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Bu yıl ise şaşırtan bir durum meydana geldi. Bölgede hava sıcaklıkları Aralık ayında mevsim normallerinin üstünde geçerken bu durum Çıldır Gölü'nü de olumsuz etkiledi. Bölge halkı, Çıldır Gölü'nün ilk defa Aralık ayında donmadığına şahitlik ediyor.

Göl kıyısında balıkçılık yapan Canılgın Uzunkaya, İlk defa böyle bir manzarayla karşı karşıya olduklarını söyleyerek şunları kaydetti; ''Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. 20 yıldır Çıldır Gölü kenarında işletmecilik yapıyorum ve ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştım. Geçen yıllarda bu mevsimde gölün yüzeyi tamamen donmuş oluyordu. Ve dışarıdan gelen turistler göl üzerinde gezip dolaşıyorlardı. Ama bu yıl hava şartları nedeniyle göl donmadı ve bizde şoktayız. Misafirlerimiz gölün donmadığını görünce şaşırıyorlar. Bizde ilk defa böyle bir durumla karşılaştığımızı dile getiriyoruz. Önceki yıllarda Kasım ayında bile donan Çıldır Gölü Aralık ayının sonlarına gelmemize rağmen donmadı. Ve ilginçtir yerde ve dağlarda kar yok, kar olduğu zaman onun ayazıyla birlikte göl donardı. Bu yıl iki defa kar yağdı ve kalktı. Normal şartlarda kar olduğu zaman onun ayazıyla birlikte hemen donmaya başlardı. Şu an göl oluşmuş durumda ve hava sıcaklığının eksi 10 ile 15 dereceye düşmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar düşerse göl de donmaya başlayacaktır'' dedi.