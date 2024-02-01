Çılgın paraşütçünün gökyüzünde kahvaltı keyfi sosyal medyada viral oldu | Video 01.02.2024 | 12:24 Erzincan’da bulunan Ergan Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval’ın özel olarak hazırladığı düzenek sayesinde paraşütüne bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaptığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Her geçen gün yıldızı parlayarak Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasına giren Ergan Kayak Merkezinde bir ilke imza atıldı. Kayak severler kayak yaparken, müzik eğlence eşliğinde gökyüzünde paraşütte kahvaltı yapan birisini görünce gözlerine inanamadılar. Aynı zamanda YouTuber olan yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırladığı düzenek sayesinde paraşütüne bağladığı masada semaver çayı eşliğinde Erzincan'a has Tulum peyniri ve yöresel ürünlerle gökyüzünde kahvaltı yaptı.

Kaval'ın bu anlara ait çekilen görüntüleri Erzincan Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Video kısa süre içerisinde viral oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı videoyu beğeniyle izleyerek pozitif yorumlar yaptı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da kendi sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "Gökyüzünde kahvaltının sırrı: Rüzgarın sesi, Tulum peynirini daha lezzetli yapıyor. Afiyet olsun Hasan Kaval" notunu bıraktı.