Video Yaşam Çılgın paraşütçünün gökyüzünde kahvaltı keyfi sosyal medyada viral oldu | Video
Çılgın paraşütçünün gökyüzünde kahvaltı keyfi sosyal medyada viral oldu | Video

Çılgın paraşütçünün gökyüzünde kahvaltı keyfi sosyal medyada viral oldu | Video

01.02.2024 | 12:24

Erzincan’da bulunan Ergan Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval’ın özel olarak hazırladığı düzenek sayesinde paraşütüne bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaptığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Her geçen gün yıldızı parlayarak Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasına giren Ergan Kayak Merkezinde bir ilke imza atıldı. Kayak severler kayak yaparken, müzik eğlence eşliğinde gökyüzünde paraşütte kahvaltı yapan birisini görünce gözlerine inanamadılar. Aynı zamanda YouTuber olan yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırladığı düzenek sayesinde paraşütüne bağladığı masada semaver çayı eşliğinde Erzincan'a has Tulum peyniri ve yöresel ürünlerle gökyüzünde kahvaltı yaptı.

Kaval'ın bu anlara ait çekilen görüntüleri Erzincan Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Video kısa süre içerisinde viral oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı videoyu beğeniyle izleyerek pozitif yorumlar yaptı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da kendi sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "Gökyüzünde kahvaltının sırrı: Rüzgarın sesi, Tulum peynirini daha lezzetli yapıyor. Afiyet olsun Hasan Kaval" notunu bıraktı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çılgın paraşütçünün gökyüzünde kahvaltı keyfi sosyal medyada viral oldu | Video 02:51
Çılgın paraşütçünün gökyüzünde kahvaltı keyfi sosyal medyada viral oldu | Video 01.02.2024 | 12:24
Sürücüsünün içinde uyuduğu aracı böyle soydular | Video 01:44
Sürücüsünün içinde uyuduğu aracı böyle soydular | Video 01.02.2024 | 12:22
Çaldıkları altınla kaçmak için tuvaletlerini yaptılar, kuyumcu kadın hırsızları işyerine kilitleyip yakalattı | Video 02:37
Çaldıkları altınla kaçmak için tuvaletlerini yaptılar, kuyumcu kadın hırsızları işyerine kilitleyip yakalattı | Video 01.02.2024 | 12:22
Kovaladığı sürücünün önünü kesip saldırmaya çalıştı | Video 00:33
Kovaladığı sürücünün önünü kesip saldırmaya çalıştı | Video 01.02.2024 | 12:22
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın böyle görüntülendi | Video 02:47
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın böyle görüntülendi | Video 01.02.2024 | 12:07
Torbacılara şafak operasyonu: 23 gözaltı | Video 02:12
Torbacılara şafak operasyonu: 23 gözaltı | Video 01.02.2024 | 12:07
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Şubat 2024 Perşembe atv izle! | Video 05:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Şubat 2024 Perşembe atv izle! | Video 01.02.2024 | 12:01
Esenlerde aynı iş yeri 4’üncü kez kurşunlandı | Video 04:22
Esenlerde aynı iş yeri 4'üncü kez kurşunlandı | Video 01.02.2024 | 10:11
Takside dehşet anları kamerada: Soğukta üşümesin diye aldığı müşteri tarafından vuruldu! | Video 04:13
Takside dehşet anları kamerada: Soğukta üşümesin diye aldığı müşteri tarafından vuruldu! | Video 01.02.2024 | 11:39
Gaziantep’te kumaş fabrikasında yangın | Video 02:12
Gaziantep'te kumaş fabrikasında yangın | Video 01.02.2024 | 11:09
20 metrelik falezlerden düşen genç kadının çığlıkları limanı inletti | Video 03:43
20 metrelik falezlerden düşen genç kadının çığlıkları limanı inletti | Video 01.02.2024 | 10:56
İstanbul’da “Tarihi Eser” operasyonu! Dedektörle yakalandılar | Video 00:55
İstanbul’da “Tarihi Eser” operasyonu! Dedektörle yakalandılar | Video 01.02.2024 | 11:03
Kilise saldırganları adliyeye sevk edildi | Video 01:33
Kilise saldırganları adliyeye sevk edildi | Video 01.02.2024 | 10:56
Bayburt’ta soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu | Video 03:57
Bayburt’ta soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu | Video 01.02.2024 | 10:35
İstanbul’da taksicilere sahte 100 dolar veren dolandırıcı bu kez faka bastı | Video 00:34
İstanbul’da taksicilere sahte 100 dolar veren dolandırıcı bu kez faka bastı | Video 01.02.2024 | 10:56
Üçoluk Göleti buz tuttu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 03:12
Üçoluk Göleti buz tuttu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 01.02.2024 | 10:33
Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ya veda | Video 02:01
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'ya veda | Video 01.02.2024 | 10:45
Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı | Video 03:18
Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı | Video 01.02.2024 | 09:03
Hatay’da depremin şiddetini gösteren görüntüler: Tekneler beşik gibi sallandı | Video 03:43
Hatay'da depremin şiddetini gösteren görüntüler: Tekneler beşik gibi sallandı | Video 01.02.2024 | 09:41
6 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 00:42
6 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 01.02.2024 | 09:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA