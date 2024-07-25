Çılgına dönen grubu polis bile ayıramadı, kimse kavganın sebebini anlamadı | Video
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekerken, kimse kavganın neden çıktığını anlayamadı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin, müdahalesine rağmen adeta çılgına dönen tarafların birbirlerine saldırması yer aldı.
Olay anında çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ise kalabalık grubun birbirine saldırması ve polis ekiplerin tarafları ayırmaya çalışması yer aldı.
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