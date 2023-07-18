Cilo buzullarında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı | Video
Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce buz kütlesi altında kalan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bugün yürütülen çalışmalarda Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Akbıyık, "Kayıp coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın bulunması için de çalışmaların sürdüğünü ve bir saate kadar bulunabileceğini umut ediyoruz" dedi.
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