Video Yaşam Cilo buzullarında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı | Video
Cilo buzullarında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı | Video

Cilo buzullarında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı | Video

18.07.2023 | 13:41

Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce buz kütlesi altında kalan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Cilo Buzulları bölgesinde kırılan buzulların oluşturduğu çukura düşen 4 kişiden 2'si ilk gün sağ kurtarılmış, kaybolan Hakime Koç (İstanbul) ve Mehmet Aydın'ın (Şırnak) bulunması için de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmüştü. Bugün de sabahın erken saatlerinde Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekiplerin de katıldığı çalışmalar sonucunda Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bugün yürütülen çalışmalarda Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Akbıyık, "Kayıp coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın bulunması için de çalışmaların sürdüğünü ve bir saate kadar bulunabileceğini umut ediyoruz" dedi.

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