Video Yaşam Cinayet anı saniye saniye kamerada... Alacak verecek meselesi kanlı bitti | Video
Cinayet anı saniye saniye kamerada... Alacak verecek meselesi kanlı bitti | Video

Cinayet anı saniye saniye kamerada... Alacak verecek meselesi kanlı bitti | Video

13.07.2024 | 10:50

Bursa'da bir şüpheli yolda gördüğü alacaklısına bıçakla saldırdı. Boyun kısmına aldığı darbe sonrası kanlar içinde kalan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı ise bir işyeri kamerasına anbean yansıdı. Olay yerinin hastaneye 100 metre mesafede olmasına rağmen yaralının boynundan ağır darbe alması hayatını kaybetmesine sebep oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Zeytin Sokak üzerinde meydana geldi. 2 suçtan kaydı olan Berk Ü. (33) yolda yürürken alacaklısı 16 suçtan kaydı bulunan Bayram Apaydın'ı (35) gördü.

Berk Ü. yanında taşıdığı bıçak ile Apaydın'a aniden saldırdı. Boynuna aldığı bıçak darbesiyle, yere yığılan adamı görenler, hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, saldırgan ise olay yerinden hızla kaçtı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, 100 metre mesafedeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Apaydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için devreye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği girdi. Polis ekipleri titiz çalışması sonrası katil zanlısını kısa sürede yakalamayı başardı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, ikili arasında alacak-verecek meselesi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, cinayet anı bir işyeri kamerasına anbean yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti | Video 02:20
İzmir’de yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti | Video 13.07.2024 | 11:29
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu, 3 kişi tutuklandı | Video 00:23
Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu, 3 kişi tutuklandı | Video 13.07.2024 | 11:12
Yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular tahliye edildi | Video 01:17
Yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular tahliye edildi | Video 13.07.2024 | 11:12
Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı! 1 ölü, çok sayıda yaralı | Video 03:30
Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı! 1 ölü, çok sayıda yaralı | Video 13.07.2024 | 11:06
Cinayet anı saniye saniye kamerada... Alacak verecek meselesi kanlı bitti | Video 02:15
Cinayet anı saniye saniye kamerada... Alacak verecek meselesi kanlı bitti | Video 13.07.2024 | 10:50
Kedinin ağzından aldıkları karga dostları oldu: Kasaba gidip haraç kesiyor | Video 05:22
Kedinin ağzından aldıkları karga dostları oldu: "Kasaba gidip haraç kesiyor" | Video 13.07.2024 | 10:44
Bursa’da dava sonrası taraflar birbirine girdi: 8 gözaltı | Video 00:35
Bursa'da dava sonrası taraflar birbirine girdi: 8 gözaltı | Video 13.07.2024 | 10:14
Sarıyer’de bisikletli gençleri darbeden saldırgan tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı | Video 03:49
Sarıyer'de bisikletli gençleri darbeden saldırgan tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı | Video 13.07.2024 | 10:02
Maltepe’de gençlerin kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı | Video 01:39
Maltepe'de gençlerin kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı | Video 13.07.2024 | 09:47
Serinlemek için Tortum gölüne giren gencin cesedine ulaşıldı | Video 05:44
Serinlemek için Tortum gölüne giren gencin cesedine ulaşıldı | Video 13.07.2024 | 09:46
İstanbul Havalimanı’nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı | Video 04:08
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı | Video 12.07.2024 | 15:41
İzmir’deki 50 milyonluk rüşvet operasyonunun 77 şüphelisi adliyede | Video 01:43
İzmir’deki 50 milyonluk rüşvet operasyonunun 77 şüphelisi adliyede | Video 12.07.2024 | 16:16
19 yıllık faili meçhul cinayette sır perdesi aralanıyor: 2 şüpheli adliyede | Video 01:14
19 yıllık faili meçhul cinayette sır perdesi aralanıyor: 2 şüpheli adliyede | Video 12.07.2024 | 15:38
Isparta’da araçlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı | Video 02:50
Isparta'da araçlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı | Video 12.07.2024 | 15:36
Beylikdüzü’ndeki korkunç cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 00:54
Beylikdüzü'ndeki korkunç cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 12.07.2024 | 15:22
Distribütörlük anlaşması yaptığı şirket paravan çıktı, 8 milyon lirasından oldu | Video 09:14
Distribütörlük anlaşması yaptığı şirket paravan çıktı, 8 milyon lirasından oldu | Video 12.07.2024 | 13:51
Şırnak’ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi | Video 00:46
Şırnak’ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi | Video 12.07.2024 | 13:51
Beylikdüzü’nde korkunç cinayet! Boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdı | Video 01:01
Beylikdüzü'nde korkunç cinayet! Boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdı | Video 12.07.2024 | 13:51
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 03:00
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 12.07.2024 | 13:51
İstanbul’da korkunç cinayet! Boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdı | Video 01:01
İstanbul'da korkunç cinayet! Boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdı | Video 12.07.2024 | 13:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA