Video Yaşam Cinayet davasında ilk kez ortaya çıkan video karar duruşmasını erteletti
Cinayet davasında ilk kez ortaya çıkan video karar duruşmasını erteletti

Cinayet davasında ilk kez ortaya çıkan video karar duruşmasını erteletti

03.09.2024 | 14:39

Bolu’da geçtiğimiz yıl İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanında miras anlaşmazlığı nedeniyle Kenan Ünen (50), kayınbiraderinin oğlu Erhan Üreten’i (24) pompalı tüfekle öldürürken kayınbiraderi Ekrem Üreten (46) ve küçük oğlu Ersan Üreten’i (23) de ağır yaraladı. Tutuklu yargılanan Kenan Ünen hakkında Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında olay öncesine ait video kaydının ortaya çıkması nedeniyle dava ileri bir tarihe ertelendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanında Ekrem Üreten ile oğulları Erhan ve Ersan Üreten, araçlarını yıkatmak için oto yıkama dükkanına gittiklerinde husumetli oldukları Kenan Ünen ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Kenan Ünen, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kayınbiraderi Ekrem Üreten ile çocukları Ersan Üreten ve Erhan Üreten'e ateş açtı. Olay sonrası Erhan Üreten yaşamını yitirirken baba ve diğer oğlu yaralandı. Olayın ardından tutuklanan Kenan Ünen hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'Silahla basit yaralama', 'Mala zarar verme', 'Silahla tehdit', 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında Üreten ailesinin avukatı Sinan Barut, Kenan Ünen'in olaydan 5 dakika önce aracının bagajından çıkardığı pompalı tüfeği arka koltuğuna koyduğu anların yer aldığı güvenlik kamera kaydını mahkemeye sundu. Videonun ilk kez ortaya çıkmasının ardından cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Kenan Ünen ise olayda öldürme kastının bulunmadığını iddia etti.
Mahkeme heyeti videonun bilirkişi tarafından incelenmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Düzce’de patpat devrildi: 8 yaralı | Video 01:04
Düzce’de patpat devrildi: 8 yaralı | Video 03.09.2024 | 15:24
Bayrampaşa’da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:01
Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.09.2024 | 15:15
Cinayet davasında ilk kez ortaya çıkan video karar duruşmasını erteletti 01:40
Cinayet davasında ilk kez ortaya çıkan video karar duruşmasını erteletti 03.09.2024 | 14:39
Şişli’de plazada korkutan yangın | Video 00:50
Şişli'de plazada korkutan yangın | Video 03.09.2024 | 14:29
Tüneldeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılamadı | Video 00:38
Tüneldeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılamadı | Video 03.09.2024 | 13:20
Genç hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu | Video 05:04
Genç hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu | Video 03.09.2024 | 12:36
Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü! | Video 06:12
Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: "Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü!" | Video 03.09.2024 | 13:19
3 çocuk babası Mehmet Yörük öldürüldü mü? Şüphelerin odağındaki isim konuştu | Video 10:59
3 çocuk babası Mehmet Yörük öldürüldü mü? Şüphelerin odağındaki isim konuştu | Video 03.09.2024 | 12:51
Dilan Polat eşi Engin Polat’ı ziyaret etti | Video 01:13
Dilan Polat eşi Engin Polat'ı ziyaret etti | Video 03.09.2024 | 12:35
Diyarbakır’da narkotik operasyonları: 41 şüpheli tutuklandı | Video 01:12
Diyarbakır'da narkotik operasyonları: 41 şüpheli tutuklandı | Video 03.09.2024 | 10:33
Çalıştıkları mobilyacıya silahlı saldırı düzenleyerek 5 milyon TL haraç istediler | Video 00:40
Çalıştıkları mobilyacıya silahlı saldırı düzenleyerek 5 milyon TL haraç istediler | Video 03.09.2024 | 10:02
Kırmızı ışıkta araçta bekleyenler arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı | Video 00:55
Kırmızı ışıkta araçta bekleyenler arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı | Video 03.09.2024 | 10:02
Müge Anlı yeni sezona Meral-Ozan Laleci olayı ile başladı! Eşinin cenazesini ararken evlatlık olduğunu öğrendi | Video 08:57
Müge Anlı yeni sezona Meral-Ozan Laleci olayı ile başladı! Eşinin cenazesini ararken evlatlık olduğunu öğrendi | Video 03.09.2024 | 09:06
Pendik’te otomobil sürücüsü refüje girdi: 1 ağır yaralı | Video 02:19
Pendik'te otomobil sürücüsü refüje girdi: 1 ağır yaralı | Video 03.09.2024 | 08:37
Adana’da motosikletli şüpheliler sokak ortasında bir kişiyi silahla öldürüp kaçtı! | Video 00:52
Adana’da motosikletli şüpheliler sokak ortasında bir kişiyi silahla öldürüp kaçtı! | Video 03.09.2024 | 08:37
Silah kaçakçılarına yönelik Mercek-24 operasyonları düzenlendi | Video 01:30
Silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-24" operasyonları düzenlendi | Video 03.09.2024 | 08:36
Bıçağı kullanan zanlı yakalandı: Toplam 7 kişi gözaltına alındı 02:14
Bıçağı kullanan zanlı yakalandı: Toplam 7 kişi gözaltına alındı 02.09.2024 | 23:00
SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran’ın amcası Sami Güran tutuklandı 03:13
SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran'ın amcası Sami Güran tutuklandı 02.09.2024 | 18:10
Ankara’da asansör boşluğuna düşerek ölen gencin ağabeyinden ihmal iddiası! 06:00
Ankara'da asansör boşluğuna düşerek ölen gencin ağabeyinden ihmal iddiası! 02.09.2024 | 16:13
Batman’da kadınların cep telefonunu çalan 2 şahıs kamerada! 01:27
Batman’da kadınların cep telefonunu çalan 2 şahıs kamerada! 02.09.2024 | 16:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA