Video Yaşam Cinayet gibi scooter faciası kamerada | Video
Cinayet gibi scooter faciası kamerada | Video

Cinayet gibi scooter faciası kamerada | Video

01.11.2021 | 10:17

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Ümraniye’de elektrikli scooterla sokak içerisinde devriye atan güvenlik görevlisi, aşırı hızla karşı yönden gelen İBB’ye ait hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Olay yerinde ağır yaralanan scooterlı güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede 15 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayata tutundu. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası ölümden dönen vatandaş, araca ait sigorta firmasından kendisine ibraz edilen 6 bin 500 liralık cezaya ise tepki gösterdi.

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Kaza, geçtiğimiz Temmuz ayında gece saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, çift yönlü sokak içerisinde elektrikli scooter ile devriye atan güvenlik görevlisi Ahmet Demirtaş, karşı yönden hızla gelen 34 DPT 06 plakalı Sinan Sular hakimiyetindeki İBB hizmet aracının önüne doğru düştü. Hızla gelen ticari araç da duramayınca, Demirtaş aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Demirtaş, 15 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutundu. Vücudunun sağ tarafını hissetmeyen ve 4 aydır iş göremeyen Demirtaş'ın 3 aydır fizik tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası çapraz bağları kopan Demirtaş'ın yeniden ameliyat olacağı da belirtildi. Yaşanan feci kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

SİGORTADAN CEZA ŞOKU
Yoğun tedavi süreci sonrası ölümden dönen Demirtaş, kendisine çarpan İBB aracına ait sigorta firmasından gelen cezayla birlikte ikinci bir şoku yaşadı. İddiaya göre, sigorta firması, scooter sürücüsü Demirtaş'ın araçla çarpışması sonrası araçta oluşan 6 bin 500 liralık maddi hasarın ödenmesini talep etti.

"6 BİN 500 LİRALIK FATURA GÖNDERDİLER"
Yaşanan kazaya ilişkin konuşan scooter sürücüsü Demirtaş, "Ümraniye'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığım kurumda scooterla devriye atarken karşıdan gelen aracın hızından kaçamadım. Araç beni altına alarak metrelerce sürükledi. Gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım. 15 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüm. 4 aydır iş göremiyorum. Sağ tarafımı zaten hissetmiyorum. Fizik tedavim devam ediyor. Bunların üzerine bir de evime karşı tarafa ait sigorta firmasından çarpışma anında araca zarar verdiğim gerekçesiyle bir fatura gönderildi. Benim hayatım söz konusu iken bu gelen 6 bin 500 liralık hasar talepleri gerçekten çok üzücü" diye konuştu.

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