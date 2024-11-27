Video Yaşam Cinayet işlenmiş, evler kundaklanmıştı: 8 sanığa toplam 58 yıl 7 ay 16 gün hapis | Video
Cinayet işlenmiş, evler kundaklanmıştı: 8 sanığa toplam 58 yıl 7 ay 16 gün hapis | Video

Cinayet işlenmiş, evler kundaklanmıştı: 8 sanığa toplam 58 yıl 7 ay 16 gün hapis | Video

27.11.2024 | 12:44

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde küfür yüzünden çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanması, 2 ev ve bir aracın kundaklanmasıyla ilgili yargılanan 8 sanık hakkında karar çıktı. Sanıklardan biri 32 yıl, 7'si ise toplamda 26 yıl 6 ay 24 gün hapse çarptırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Şubat 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre iki aile arasında birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle kavga çıkmış, olayın büyümesiyle Ertaş Özariş pompalı tüfekle Tarık Tanaç'ı ateş ederek öldürmüştü. 5 kişi de yaralanmıştı. Olaya karışan diğer kişiler de 2 ev ve bir aracı kundaklamış, 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. İfadeleri alınan Salih Özariş (32), Ertaş Özariş (21), Yavuz Özariş (30), Erkan Özariş (19) ve E.Ö. (32) adliyeye sevk edilmiş, E.Ö. (32) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Erkan, Salih ve Yavuz Özariş de yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

"EŞİM VE ÇOCUKLARI MAĞDUR DURUMDA"
Tarık Tanaç'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Salonda tutuklu sanık Ertaş Özariş ve avukatı hazır bulunurken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek tahliyesini isteyen tutuklu sanık Ertaş Özariş, eşi ve çocuklarının mağdur durumda olduğunu dile getirdi.

SANIK ERTAŞ ÖZARİŞ'E 32 YIL 22 GÜN HAPİS
Ertaş Özariş, Tarık Tanaç'a yönelik "kasten öldürme" suçundan tahrik indirimi de uygulanarak 18 yıl hapis, Sedat Tanaç'a karşı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl; Alemdar, Vedat ve Yasemin Tanaç'a karşı "kasten yaralama" suçundan ise toplam 5 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Salih Özariş'e 11 yıl 3 ay, Erkan Özariş'e 4 yıl 6 ay, Yavuz Özariş'e 9 yıl, Tahir Tanaç'a 5 ay 18 gün, Yılmaz Tanaç 5 ay 18 gün, Vedat Tanaç 5 ay 18 gün hapis cezası verildi. Ayrıca Vedat Tanaç, "mala zarar verme" suçundan da 5 ay hapis cezası aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de barajda ölü bulunan 5 yaşındaki Melike’nin cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 00:26
Arnavutköy’de barajda ölü bulunan 5 yaşındaki Melike’nin cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 27.11.2024 | 13:52
Miras paylaşımı için bir araya gelen akrabaların sahte içkiden zehirlendiği iddiası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:38
Miras paylaşımı için bir araya gelen akrabaların sahte içkiden zehirlendiği iddiası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 27.11.2024 | 12:45
Evinin önündeki kuyuya düştü: Yardım çığlığını duyanlar oraya koştu | Video 01:07
Evinin önündeki kuyuya düştü: Yardım çığlığını duyanlar oraya koştu | Video 27.11.2024 | 12:45
Kanalizasyon giderine sıkışan yavru köpek kurtarıldı, anne köpek böyle bekledi | Video 00:37
Kanalizasyon giderine sıkışan yavru köpek kurtarıldı, anne köpek böyle bekledi | Video 27.11.2024 | 12:44
Cinayet işlenmiş, evler kundaklanmıştı: 8 sanığa toplam 58 yıl 7 ay 16 gün hapis | Video 05:30
Cinayet işlenmiş, evler kundaklanmıştı: 8 sanığa toplam 58 yıl 7 ay 16 gün hapis | Video 27.11.2024 | 12:44
3 ay önce yapamadığını şimdi yaptı: Aracını ve evini ateşe vererek intihar etti | Video 04:03
3 ay önce yapamadığını şimdi yaptı: Aracını ve evini ateşe vererek intihar etti | Video 27.11.2024 | 12:44
Madde bağımlısı genç, kriz geçirince anneannesine dehşeti yaşattı | Video 03:40
Madde bağımlısı genç, kriz geçirince anneannesine dehşeti yaşattı | Video 27.11.2024 | 11:06
Karısını boğarak öldürdü, polisi aradı | Video 01:12
Karısını boğarak öldürdü, polisi aradı | Video 27.11.2024 | 11:06
Eski çalışan iş yerindekilere ağaç dalıyla saldırdı | Video 00:13
Eski çalışan iş yerindekilere ağaç dalıyla saldırdı | Video 27.11.2024 | 09:58
ABD’li kadın Taksim’de eşini yaralayıp sokakta yürüyenlere saldırdı | Video 03:14
ABD’li kadın Taksim'de eşini yaralayıp sokakta yürüyenlere saldırdı | Video 27.11.2024 | 09:42
Şişli’de yeraltında patlama! Kaldırımda yürüyen kişi ağır yaralandı | Video 02:02
Şişli’de yeraltında patlama! Kaldırımda yürüyen kişi ağır yaralandı | Video 27.11.2024 | 09:41
Esenler’de inşaatın 5’inci katından düşen işçi ağır yaralandı | Video 02:16
Esenler'de inşaatın 5'inci katından düşen işçi ağır yaralandı | Video 27.11.2024 | 09:41
Edirne’de iş yeri alevlere teslim oldu | Video 01:03
Edirne'de iş yeri alevlere teslim oldu | Video 27.11.2024 | 09:04
Beyoğlu’nda polis memurunu ensesinden bıçaklayan şüpheliye 21 yıla kadar hapis talebi | Video 01:53
Beyoğlu’nda polis memurunu ensesinden bıçaklayan şüpheliye 21 yıla kadar hapis talebi | Video 27.11.2024 | 09:03
Aksaray’da 5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi | Video 02:30
Aksaray’da 5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi | Video 27.11.2024 | 08:45
Cadde ortasında husumetlisini böyle vurdu | Video 01:28
Cadde ortasında husumetlisini böyle vurdu | Video 27.11.2024 | 08:45
Serdar Ortaç’ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı | Video 03:33
Serdar Ortaç'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı | Video 27.11.2024 | 08:45
Kuyu-46 operasyonlarında 166 şüpheli yakalandı | Video 01:03
Kuyu-46 operasyonlarında 166 şüpheli yakalandı | Video 27.11.2024 | 08:45
Aksaray’da 5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi 02:30
Aksaray’da 5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi 27.11.2024 | 08:18
Konya’da cadde ortasındaki silahlı saldırı kamerada! 01:28
Konya'da cadde ortasındaki silahlı saldırı kamerada! 27.11.2024 | 08:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA